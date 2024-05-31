Katliam yasasına tepki büyüyor: Öldüremezsin

Haber Merkezi

Sokak hayvanlarına yönelik 'katliam yasası' tasarısına karşı tepkiler artıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve 158 yazar ve sanatçı, yasa tasarısının hayvan katliamına yol açacağını belirterek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, sokakta yaşayan hayvanların bakımevlerinde tutulması ve sahiplendirilmemeleri halinde “uyutma” yöntemine başvurulacağını ifade etmesi üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Kimse kimseyi tehdit etmesin; birilerinin kararıyla bu topraklarda milyonlarca canın katledilmesine asla izin vermeyiz” dedi. Özel ayrıca, “Hayvan Hakkı Fonu”nun kurulması gerektiğini belirtti.

AKP’nin hazırladığı yasa taslağına karşı 158 yazar ve sanatçı imza kampanyası başlattı. Yaşam savunucusu aydınlar, sokakta yaşayan canlıların yanında olduklarını belirterek, “Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin” dediler. Sanatçı ve yazarlar, sokakta yaşayan hayvanların şiddetten korunarak özgür biçimde yaşamalarını sağlamak gerektiğini vurguladı.

Aydınlar, yasa tasarısının toplumdaki şiddet sarmalından ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, sokakta yaşayan hayvanların yaşam haklarını korumak için yaratılacak her türlü kamusal çözümün parçası olmaya hazır olduklarını açıkladılar.