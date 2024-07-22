Katliam yasasında itiraf gibi sözler: Oyu köpeklerden mi alacaksınız?

Hayvanlarının katledilmesinin önünü açacağı gerekçesiyle tepki çeken kanunun görüşmelerinde, "Vicdansızlığın itirafı" niteliğinde ifadeler kullanıldı. AKP Milletvekili Adem Yıldırım, CHP’li Karaobanı’nın, "İktidar olduğumuzda bu yasayı kaldıracağız" sözüne, "Oyu köpeklerden mi alacaksınız?" karşılığını verdi

Mustafa BİLDİRCİN

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmeleri için 17 Temmuz’da toplandı. Salon krizinin yaşandığı toplantı, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun toplantı salonuna taşındı. Toplam 18 saat süren komisyon görüşmeleri gergin anlara sahne oldu. AKP’nin istediği STK’lerin alındığı komisyon toplantısına muhalefetin listesinde yer alan hiçbir STK dahil edilmedi.

Komisyon salonuna alınmayan hayvan hakları savunucuları, görüşmelerin yapıldığı salona girmek istedi. Görevliler, salona girmek isteyen hayvan hakları savunucularını engelledi. Yaşanan gerginliğin ardından muhalefet milletvekillerinin araya girmesiyle hayvan hakları savunucularının Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantı Salonu’nun dışında bulunan ekranlardan görüşmeleri takip etmelerine olanak sağlandı.

OY İÇİN ÖLDÜRECEKLER

Sık sık tartışmalara sahne olan ve teklifin ilk üç maddesinin kabul edildiği toplantının tutanakları skandal bir detayı açığa çıkardı.

AKP Milletvekili Adem Yıldırım kamuoyunda, "Oy için hayvanları öldürecekler" eleştirilerinin haklılığını ortaya koyan ifadeler kullandığı öğrenildi.

OYU KÖPEKLERDEN Mİ ALACAKSINIZ?

Komisyon toplantısının tutanaklarına göre, CHP Milletvekili Ali Karaoba, “Biz yakında iktidar olacağız ve ilk kaldıracağımız bu yasa olacak. Sizler eğer bu Meclis’te olursanız, yasayı kaldırmaya çalıştığımızda tek kelimeye itiraz etmeyeceksiniz çünkü tepeden Saray’ın kararıyla hareket ediyorsunuz” dedi.

Karaoba’nın sözünü kesen AKP’li Yıldırım, "Oyu köpeklerden mi alacaksınız?" diye sorarak skandal niteliğinde sözlere imza attı. CHP Milletvekili Ali Gökçek, "Çok ayıp, 'Oyu köpeklerden mi alacaksınız?' ne demek" diyerek Yıldırım’a tepki gösterdi.