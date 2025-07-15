Katliam yasasını asla kabul etmeyeceğiz

Haber Merkezi

İstanbul Maltepe’de Yaşam Hakkı Savunucuları Platformu, 2024 yılında Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliğin 1. yılı dolayısıyla Beşçeşmeler Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

“Katliam yasasını kabul etmiyoruz” diyerek yasa değişikliğine tepki gösteren platform üyeleri, sokak hayvanlarının barınaklarda ölüm koşullarına terk edildiğini vurguladı. Açıklamada, yasa sonrası hayvanların mahallelerden toplatılıp, yeterli koşullara sahip olmayan barınaklara gönderildiği, burada kötü yaşam şartları nedeniyle pek çok hayvanın hayatını kaybettiği belirtildi.

“Hayvanlara yaşam hakkı bir lütuf değil, zorunluluktur” denilen açıklamada, Maltepe Belediyesi’nin barınağı olmaması nedeniyle hayvanların Tuzla Tepeören ve Sarıyer Kısırkaya gibi barınaklara gönderildiği, buralarda ise kapasitenin çoktan dolduğu ifade edildi.