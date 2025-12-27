Katliam yasasını BM’ye taşıdılar

Haber Merkezi

Ankara’daki Karataş Hayvan Barınağı’na ait olduğu iddia edilen katliam görüntüleri üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi iddiaların araştırılması için Mansur Yavaş’ın talimatıyla Teftiş Kurulu tarafından inceleme başlatıldığını duyurdu. Yaşam hakkı savunucusu avukatlar ise 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a karşı, Ankara Adliyesi postanesinden Birleşmiş Milletler mekanizmaları nezdinde resmi başvuru yaptı.

Ardından konuya ilişkin görüşlerini dile getirdi. Yaşamdan Yana Veteriner Hekimler Platformu'ndan Elif Türker, söz konusu yasanın koruma iddiasıyla çıkarıldığını ancak sahada "açık bir katliam rejimi" yarattığını ifade etti.

Karataş Barınağı'nda Niğde, Altındağ, Mamak, Erzincan, Gebze, Konya ve Osmaniye'de hayvan katliamı gerçekleştirildiğini belirten Türker, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yok etme politikaları, nefret suçları toplumun kolektif tarihinde geri dönüşü olmayan yaralar açıyor ve açmaya devam ediyor. Bu yasa derhal iptal edilmelidir. Hayvan ticaretine son verilmeli, yuvalandırma teşvik edilmeli, kısırlaştırma, aşılama ve yerinde yaşatma modeli eksiksiz uygulanmalıdır. Katliam yasasına ve getirdiği düzenlemelere karşı boyun eğmiyoruz."

Avukat Doğan Erkan, BM koridorlarında da fiziki olarak süreci takip edecek avukatlarla ortak bir çalışma içinde olduklarını belirterek, yolun uzun olduğunu, ancak yasayı eninde sonunda iptal ettireceklerini söyledi.