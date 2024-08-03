Katliam yasasını tanımıyoruz

Haber Merkezi

Edirne Kent Konseyi, Bir El Bin Nefes Derneği, 22 Dost Eli Derneği ve Edirne Doğa Çevre Sokak Hayvanları Koruma Derneği sokak hayvanları yasasına tepki göstemek amacıyla AKP Edirne İl Başkanlığı binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Dernekler adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tüm hayvanlarımız için siyah çelenk bıraktık. Bu andan itibaren aklın, bilimin ve vicdanın ışığında gerek sokaklarda gerekse hukuksal mücadelemiz devam edecek. Bu katliam yasasını tanımıyoruz."