Katliam yasasının görüşmeleri devam ediyor: Meclis'e alınmayan yaşam savunucuları eylemde

Sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açacağı gerekçesiyle eleştirilen kanun teklifinin görüşmelerine devam ediliyor. Meclis'teki görüşmeler bitene dek eylem yapma kararı alan yaşam savunucuları, Anıtpark'ta nöbetini sürdürüyor.

TBMM Genel Kurulu, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri bugün 14.00’te başladı. Teklifin, yarın geceye kadar devam etmesi öngörülürken, yaşam savunucuları da Ankara Anıtpark’ta aralıksız eylem yapıyor.

TBMM Genel Kurulu, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başladı.

Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinin de komisyonda olduğu gibi sert tartışmalarla geçmesi bekleniyor.

YAŞAM SAVUNUCULARI ANKARA'DA EYLEMDE

Genel Kurulda kanun teklifi görüşülürken, dışarda da yaşam savunucuları Anıtpark’ta eylem yapıyor. İstanbul Kadıköy'de dün gerçekleştirilen protesto bugün Ankara'da devam ediyor.

Farklı illerden gelen çok sayıda yaşam savunucusu, görüşmelerin başladığı saatte Anıtpark’ta basın açıklaması yaptı. Ardından oturma eylemi başladı.

Yaşam savunucularının eylemi kanun teklifi görüşmeleri tamamlanıncaya kadar sürmesi bekleniyor.

MECLİS'TE EYLEM YAPMIŞLARDI

Sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi, hazırlık aşamasında “uyutma”, teklif hazırlandıktan sonra ise “ötanazi” tartışmalarıyla kamuoyunda yoğun tepkilere neden oldu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda 18 Temmuz’a başlayan görüşmeler tartışmalar ve kavgalar üzerine 22 Temmuz’a ertelenmişti. 22 Temmuz’da yeniden başlayan görüşmeler yine tepkilere yol açmış, birçok ilde ve Ankara’da eylemlerini sürdüren yaşam hakkı savunucuları Meclis koridorlarında da sloganlarla ve oturma eylemiyle teklifi protesto etmişti.

Yoğun tepkiler nedeniyle Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda, sokak hayvanlarına ötanazi uygulanması yolunu açan 5. maddeden AKP tarafından verilen önergeyle "ötanazi" ibaresi tekliften çıkarılarak yerine, “Veterinerlik Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu’nun 9. maddesi’nin 3. Fıkrası’nda yer alan hükümlerin uygulanması" hükmü getirdilmişti.

TBMM'DE ZİYARETÇİ YASAĞI

Öte yandan, yaşam hakkı savunucularının Meclis koridorlarındaki eylemi AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepkisine yol açmıştı. Erdoğan, partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Birileri, muhalefet milletvekillerinin desteğiyle kalkıp geliyor, Meclis koridorlarını işgal ediyor, utanmadan sıkılmadan Meclis çatısı altında milletvekillerine 'katil' diye bağırabiliyor. Biz, bu densizliğe, bu edepsizliğe, bu şımarıklığa pabuç bırakacak, boyun eğecek bir grup değiliz. Biz, üç-beş marjinal karakterin çığırtkanlık yaparak, bağırarak, çağırarak Meclisi çalışamaz hale getirmesine eyvallah etmeyiz. Böyle bir edepsizliğin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler çok daha sıkı bir şekilde mutlaka alınmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın, bu konuşmasının ardından, 26-29 Temmuz tarihleri arasında TBMM’ye ziyaretçi yasağı getirildi.

CHP GRUP TOPLANTISI YAPACAK

CHP, 30 Temmuz Salı günü grup toplantısı yapacak.

TBMM Genel Kurulu’nun 1 Ağustos’tan itibaren tatile girmesi planlanıyor. TBMM Genel Kurulu'nun geçen hafta planlanan çalışma takviminde, yargı paketi ile Öğretmenlik Mesleği Kanun tekliflerinin çalışmalarının 31 Temmuz’a kadar tamamlanacağı yer almıştı.TBMM Anayasa Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Meclis'in yaz tatili süresince çalışmalarına devam edecek.