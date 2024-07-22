Katliam yasasının görüşmeleri devam ediyor: 'Ötanazi' kelimesi kanun teklifinden çıkarılacak

Sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açacağı gerekçesiyle eleştirilen kanun teklifinin görüşmeleri başladı. STK’ların salona girmesini engellemek için yoğun güvenlik önlemleri alınırken izleyiciler için koridora kurulan ekranların da kaldırılması dikkati çekti. Öte yandan kanun teklifinden 'ötanazi' kelimesi çıkarılacak.

Sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açacağı gerekçesiyle eleştirilen ve ilk üç maddesi 17 Temmuz’da komisyondan geçirilen kanun teklifinin görüşmeleri başladı.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’ndaki görüşmeleri öncesinde yoğun güvenlik önlemlerinin alınması dikkati çekti.

Komisyon salonunun bulunduğu koridorda yer alan ve ziyaretçilerin görüşmeleri takip etmesi için kullanılan televizyonun da yerinden söküldü.

AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunulan, “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’ndaki ikinci görüşmelerine geçildi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında başlayan görüşmeler öncesinde hayvan hakları savunucularının salona girişinin engellenmesi için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

TELEVİZYON TARTIŞMASI

Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, milletvekilleri ve bürokratlar dışında salona kimsenin alınmadığını söyledi. Muhalefet milletvekilleri, izleyiciler için kurulan televizyonun kaldırılmasını eleştirdi. AKP’li Kirişci, televizyonun 17 Temmuz’daki görüşmelerde zarar gördüğünü ve tamir için kaldırıldığını iddia etti.

AKP'Lİ VAHİT KİRİŞCİ'YE TEPKİ

Komisyonun AKP’li Başkanı Vahit Kirişci, komisyon üyesi olmayan milletvekillerine söz vermeyeceğini söyledi. Milletvekilleri, “Burası keyfe göre yönetilecek bir şey değil” diyerek karara tepki gösterdi. Usul tartışmasını kapatan Kirişci, komisyonun maddelerinin görüşülmesine geçilmesini istedi. Milletvekilleri, sıralara vurarak protesto ederken komisyona beş dakika ara verildi.

HAYVANLARI ÖLÜME GÖNDERECEKSİNİZ

Konuşmaların tamamlanmasının ardından görüşmelere, kanun maddeleri ile devam edildi.

Sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılarak barınaklara götürülmesini öngören dördüncü madde okundu.

Maddenin okunmasının ardından söz alan milletvekilleri, barınaklardaki koşulların yetersiz olduğunun altını çizerek, “Hayvanları ölüme göndereceksiniz” diye konuştu. CHP Milletvekili Sarıbal, teknik personel ve altyapı sorunları bulunduğunu kaydederek, “Bu hayvanları henüz toplarken öldüreceksiniz” ifadesini kullandı.

BOT HESAPLARLA ALGI

DEM Parti Milletvekili İbrahim Akın ise sosyal medyada bot hesaplarla algı yaratıldığını savundu. Twitter’da yapılan paylaşımlarının birçoğunun yalan ya da ülke gerçekliğine uygun olmadığını kaydeden, Semra Işık isimli bir kadının köpekler yüzünden öldüğü bilgisinin sosyal medyada yayıldığını ama Işık’ın ısrarla hayatta olduğunu açıklamasını örnek olarak gösterdi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da, Anayasa’ya göre Meclis’in kapalı olması gerektiğinin altını çizerek, yasanın oldubittiye getirilerek geçirilmesi amacıyla Meclis’in çalıştırıldığını öne sürdü. Baş, Komisyon Başkanı’nın koridordaki televizyon için “Bozuldu” bahanesinin Meclis’e yakışmadığını vurguladı.

KÖPEKLERLE İLGİLİ YALAN HABER

TİP Milletvekili Sera Kadıgil ise sosyal medyada yayınlanan haberlere tepki göstererek, “Köpeklerle ilgili yalan haber yaptırılır mı?” diye sordu. İzmir’de gözleri görmeyen bir köpeğin sopayla dövüldüğünü anımsatan Kadıgil, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Derin yoksulluk yüzünden pazardan torbasını dolduramayan en derin yoksula, ‘Senin derdin hükümet ya da enflasyonla değil. Senin başına ne geliyorsa bu sokak köpekleri yüzünden geliyor’ diyorsunuz. Bakanlığınız döneminde bir senede 350 bin hayvan ithal edildi. Üretim ve ticaret halen serbest. Sizin sokaktan toplamaya çalıştığınız hayvan kadar zaten bu ülkeye hayvan ithal ediliyor her sene. Bu teklifi kim gündeme aldıysa eline koluna sağlık. Buradaki AKP’li milletvekillerinin adını kimse hatırlamayacak. Çocuklarımız, ‘Benim aile üyemi Erdoğan öldürdü’ diyecek.”

'ÖTANAZİ' KELİMESİ YASADAN ÇIKARILIYORKanun teklifine ilişkin görüşmeler sürerken yasa tasarısına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.



AKP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kanun teklifinden 'ötanazi' kelimesi çıkarılacak ve "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9 Maddesi’nin 3. Fıkrası’nda yer alan hükümler uygulanır” hükmü eklenecek.