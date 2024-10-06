Katliam yasasının taslağını hazırlamıştı: Kitap fuarında AKP'li vekile protesto

14. Kocaeli Kitap Fuarı ilk gününde söyleşisi olan AKP Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, yaşam savunucuları tarafından protesto edildi.

Yaşam savunucuları tarafından "katliam yasası" olarak adlandırılan Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" taslağını hazırlayan Yenişehirlioğlu’na tepki olarak, "Susma haykır katliama hayır" sloganları atıldı.

Güvenlik görevlileri müdahale ederek protestocuları salon dışına çıkardı. Ancak bu müdahale sırasında güvenlik güçlerinin sert tutumu, tepkiyle karşılandı.