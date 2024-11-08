Katliama destek Harris’e kaybettirdi

New York Times (NYT) gazetesine göre Demokratların başkan adayı Kamala Harris’im seçimi kaybetmesinde, İsrail’deki siyonist rejime destek veren Gazze politikası etkili oldu. NYT, Harris'in İsrail'e verdiği destek nedeniyle Filistinlilerin haklarını önemseyen seçmenlerde güvensizlik yarattığını belirtti.

Gazeteye göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun savaşı Lübnan'a kadar genişletmesine rağmen, Demokrat Parti içindeki sadık taban, İsrail'e silah satışını durdurma konusunda kararlıydı. Ancak Başkan Joe Biden yönetimi bu taleplere rağmen İsrail'e silah göndermeye devam etti.

Ağustos ayında savaş karşıtı aktivistlerin bir konuşmasını böldüğü sırada Harris, “Donald Trump'ın kazanmasını istiyorsanız, bu söylemleri sürdürebilirsiniz” diyerek sert bir yanıt verdi. Demokratik Ulusal Kongre'de ise Filistin asıllı bir Amerikalının ana sahnede konuşma yapması yönündeki çağrılar reddedildi. Seçimden sadece birkaç gün önce, Harris'in yardımcı adayı Tim Walz, Michigan'da bir mitingde İsrail'in Gazze'deki eylemlerini savundu.

New York Times'a göre Donald Trump'ın kampanyası, kararsız eyaletlerdeki seçmenlerin Gazze savaşından diğer seçmenlere oranla altı kat daha fazla etkilendiğini tespit etti.

CBS News’un haziran ayında yaptığı ankete göre 65 yaş üstü Amerikalıların çoğu İsrail'e silah satışını desteklerken, 30 yaş altındaki seçmenler üçe bir oranında bu satışlara karşı çıkıyor. Beyaz seçmenlerin sadece yüzde 56'sı İsrail'e silah desteğini savunurken, siyah Amerikalılar arasında bu oran yüzde 75’e kadar çıkıyor.