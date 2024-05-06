Katliama isyana sansürle destek

Avrupa ve ABD’de üniversite öğrencilerinin Filistin’e destek protestoları sürerken hükümetlerin baskı ve sansür uygulamaları artıyor. Gazze’de görev yapan Filistin asıllı cerrahın Fransa’ya girişi, Almanya’nın kararıyla engellendi.

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İsrail’in Gazze’deki katliamlarına karşı başta gençlerin olmak üzere halkların tepkisi çığ gibi büyürken Avrupa ve ABD’de elitler baskı ve susturma girişimlerini sürdürüyor. Gazze’de çatışmaların ortasında görev yapan Filistin asıllı İngiliz cerrah Ghassan Abu-Sitta’nın parlamentoda konuşma yapması için davet edildiği Fransa’ya girişi engellendi.

Fransa Parlamentosu’nun üst kanadı olan Senato’da Yeşiller partisinin davetiyle “Fransa'nın Filistin'de uluslararası hukukun uygulanmasındaki sorumluluğuna” ilişkin etkinlikte konuşması beklenen Abu-Sitta, X’teki paylaşımında dün sabah geldiği Paris'teki Charles De Gaulle Havalimanı'nda ülkeye girişine izin verilmediğini kaydetti. Sitta “İsrail soykırımın tanıklarına hapishanelerde işkence yaparken Avrupa Kalesi onları susturuyor” ifadelerini kullandı. Abu Sitta, bir süre havalimanında bekletildikten sonra Londra’ya geri döndü.

Fransız yetkililer, Ebu Sitte'nin Almanya'nın talebi üzerine tüm Schengen bölgesi ülkelerine girişi yasaklandığı için geri çevrildiğini söyledi.

İTAAT ETMEMELİYDİ

Abu-Sitta’ya destek amacıyla Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda toplanan Filistin destekçileri, "Macron istemese de Filistin ve öldürülenlerin onuru için buradayız" sloganı attı. Havalimanına gelen Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Arnaud Le Gall ise “Fransa, Almanya’nın kararına itaat etmemeliydi” dedi. Fransız milletvekili, “Bir kez daha Gazze'deki savaşla ilgili sansürün bir örneğini görüyoruz” dedi. Abu-Sitta’yı konuşma yapmak üzere davet eden Fransız Senatör Raymonde Poncet-Monge ise sınırdışı kararını “rezalet” şeklinde niteledi.

Filistin asıllı cerraha yönelik Paris hükümetinin sansür girişimi, Fransa'nın Londra Büyükelçiliği önünde de protesto edildi. Londra'nın South Kensington bölgesindeki büyükelçilik önünde toplanan grup, Fransa'nın sınır dışı kararı ve İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi.

Tüm baskı ve sansür girişimleri ile polis şiddetine rağmen Batı’da üniversite öğrencilerinin Filistin’e destek eylemleri sürüyor. İngiltere'nin önemli okulları arasında yer alan University College London (UCL) öğrencileri, ana kampüs önündeki Gower Caddesi'nde toplanarak üniversitenin ve hükümetin İsrail'le işbirliklerini protesto etti.

Fransa’da da başta Paris’teki Sciences Po ve Sorbonne Üniversiteleri olmak üzere öğrencilerin Filistin’e destek gösterileri sürerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eylemleri “şiddetle kınadığını” belirtti. Fransız basınına konuşan Macron, Filistin destekçisi öğrencilerin kampüs girişlerini kapatmasını eleştirerek "üniversite yönetimlerinin talep etmesi halinde" güvenlik güçlerinin eylem yapan öğrencileri tahliye etmesinden yana olduğunu vurguladı.

Üniversite protestolarının fitilinin ateşlendiği ABD’de öğrenciler gösterilerini sürdürüyor. Michigan Üniversitesi’nde yapılan mezuniyet töreni sırasında, Filistin destekçisi bir grup öğrenci, mezuniyet cübbeleri üzerindeki kefiyelerle Filistin bayrağı açtı, soykırım karşıtı sloganlar atarak sahneye doğru yürüdü. Polis, eylemci öğrencilere müdahale ederek alandan uzaklaştırdı.

Güney California Üniversitesi (USC) yetkilileri CNN'e yaptıkları açıklamada, okulun 9 Mayıs’taki mezuniyet törenine kadar Los Angeles polisinin kampüste kalacağını belirtti.

GAZZE’DEN TEŞEKKÜR

Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Balah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde ise Filistinliler, ABD ve Avrupa üniversitelerinde protesto eden öğrencilere teşekkür gösterisi düzenledi. Filistinliler "Özgürlük için göstermiş olduğunuz hareketinize değer veriyoruz çünkü biz de sizin gibi özgürlüğü hak ediyoruz " ve "Gazze'yle dayanışmanız için teşekkür ederiz" yazılı dövizler taşıdı.

BERLİN’DEN SINIRDIŞI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından 9 Ekim 2023'te bölgeye giderek 43 gün görev yapan Glasgow Üniversitesi’nin Filistin asıllı Rektörü Abu-Sitta, nisanda Gazze'de yaşadıklarını anlatması için Berlin'deki konferansa davet edilmiş ancak ülkeye girişi engellenmişti. Aynı etkinliğe Yunanistan’ın eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis’in “Filistin’i destekleyen söylemleri” nedeniyle katılımı engellenmişti.

Abu-Sitta

BİBİ’NİN SAVAŞ KABİNESİ AL JAZEERA’YI YASAKLADI

İsrail hükümeti, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki yayınlarını sonlandırma, ofislerini kapatma, internet sitesine erişimi engelleme ve ekipmanlarına el koyma kararı aldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başında olduğum hükümet oy birliğiyle tahrik edici Al Jazera'nın İsrail'de sonlandırılması kararı aldı" ifadesini kullandı. Haaretz'in haberine göre karar, Al Jazeera'nın 45 gün süreyle kapatılmasını içeriyor ancak bu süre yeniden uzatılabiliyor. İsrail devlet televizyonu KAN'ın 20 Ekim 2023 tarihli haberinde, İsrail hükümetinin "devlet güvenliğine tehdit oluşturan" televizyon kanallarının kapatılabilmesine izin veren düzenlemeleri onayladığı bildirilmişti. İsrailli bakanlar, medyada "Al Jazeera Tasarısı" olarak bilinen yasa tasarısını 12 Şubat'ta onaylamış ve parlamento da aynı gün yapılan ilk okumada yasaya ilk onayı vermişti.