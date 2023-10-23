Katliama kılıf arıyor

İsrail, Gazze’deki katliamı meşrulaştırmak için kuzeyde kalanların ‘terör işbirlikçisi’ kabul edileceğini duyurdu. “Yardımlar yetersiz” diyen BM ise yakıt olmadan Gazze’ye yönelik yardımların yapılamayacağı uyarısını yaptı.

Dış Haberler

İsrail - Filistin arasındaki kanlı savaş 16’ncı gününü geride bıraktı. Batı Şeria, Lübnan ve Suriye’ye de saldırılar gerçekleştiren İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyinden ayrılmayan Filistinlilerin “terör destekçisi” olarak değerlendirileceğini açıkladı. Savaşın baş aktörlerinden ABD ise Ortadoğu’daki askeri gücünü artırmaya hazırlanıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü “Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak ve tehditleri azaltmak için” Gazze’deki hava saldırıları yoğunlaştırdığını açıklayan İsrail ordusu, sivillerin ölümünü meşru kılmak için harekete geçti. Gazze’nin kuzeyinin boşaltılması çağrısını yineleyen İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde kalmayı tercih eden ve güneyine gitmeyen herkesi "teröristlerin işbirlikçisi” sayabileceğini ilan etti.

HER YERE SALDIRIYOR

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 651’e, yaralı sayısının ise 14 bin 245’e yükseldiği açıklandı. İsrail ordusu ve İsrailli yerleşimcilerin saldırılarının arttığı Batı Şeria’da da ölenlerin sayısı ise 90’a yükseldi. Cebaliya Mülteci Kampı’nın batısında yer alan Tövbe Camisi ile Gazze kent merkezinin 10 kilometre güneyindeki Nusayrat Çarşısı da uçakların hedefi oldu. Bombardıman sonrası çarşıda büyük çaplı yangın çıktı. Saldırılarda ondan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Suriye, ise Şam ve Halep havalimanlarının ikinci kez vurulduğunu duyurdu. Şam’a yönelik saldırıda bir havalimanı çalışanının öldüğü açıklanırken, iki havalimanının da hizmet dışı kaldığı kaydedildi.

İsrail, Lübnan’daki Hizbullah hedeflerini vurduğunu ve en az altı militanını öldürdüğünü açıkladı. İsrail’in, çatışmaların yaşandığı Lübnan sınırının bulunduğu kuzey bölgelerinde 14 yerleşimi daha tahliye etme kararı aldığı bildirildi. Bölgede tahliye kararı verilen yerleşim sayısı 43’e yükseldi.

ABD VARLIĞINI ARTIRIYOR

Lübnan sınırındaki birlikleri ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah’ın savaşa girmekle “hayatının hatasını” yapacağını söyledi. İsrail’in “kuzeydeki tehdidi durdurmak güneyde de Hamas’ı yer yüzünden silmek için” iki savaş yürüttüğünü belirten Netanyahu, “her türlü senaryoya hazır olduklarını” kaydetti.

İsrail’e kayıtsız desteğini açıklayarak bölgeye 2 uçak gemisi ve 2 bin asker gönderen ABD yönetimi, güçlerini hava savunma sistemleri ile takviye edeceğini duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, “İran ve vekil güçlerin Ortadoğu’daki faaliyetlerinin arttığını” ve söz konusu desteğin "bölgesel caydırıcılık çabalarını güçlendireceğini, bölgedeki ABD kuvvetlerinin güvenliğini arttıracağını ve İsrail’in savunmasına yardımcı olacağını” belirtti.

YARDIM İÇİN YAKIT ŞART

Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın Mısır tarafındaki insani yardım TIR’larının geçişleri sürüyor. Önceki gün Refah Sınır Kapısı’ndan geçen ilk 20 TIR’ın ardından dün de Gazze Şeridi’ne gitmek üzere ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan 17 TIR’lık ikinci bir konvoy daha geçiş yaptı.

İsrail Gazze Şeridi’ne yakıt girişine izin vermezken Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi’nde 3 günlük yakıtının kaldığı belirtildi. Açıklamada yakıt olmadan hastane ve fırınların çalışamayacağı, böylece insani yardım yapılamayacağı duyuruldu. BM ayrıca Gazze’deki sivillerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için günlük en az 100 TIR’lık yardım girişi olması gerektiğini açıkladı.