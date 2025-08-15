Katliama son verin

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlükleri tarafından “av turizmi” adı altında yapılmak istenen hayvan katliamına yurttaşlar tepkili. Yaşam savunucuları, Rize, Artvin, Giresun ve Gümüşhane’de toplam 27 dağ keçisinin avlanmasına ilişkin, “İhale derhal iptal edilmelidir” diyerek Müdürlüğe dilekçe verdi.

Fırtına Vadisi Yok Olmasın Platformu, Karıncalar Karadeniz Dayanışması, Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve Toprağımızı Vermiyoruz Kampanyası çağrısıyla Rize'de bulunan DKMP 13’üncü Bölge Müdürlüğü önünde bir araya gelen yaşam savunucularının gerçekleştirdiği basın açıklamasını Karıncalar Karadeniz Dayanışması'ndan Aslı Kahraman Eren okudu.

11 Ağustos’ta gerçekleştirilen ihaleyi kabul etmediklerini belirten Eren, “Ekosistemin önemli bir parçası olan çengel boynuzlu dağ keçilerinin para karşılığında katledilmeye çalışılmasını bizler şiddetle protesto ediyor ve bu ihalenin derhal iptal edilmesini talep ediyoruz” dedi. “Yaşamak her canlının hakkıdır” denilen açıklama, “Toprağımızı ve canlarımızı vermiyoruz” ifadeleriyle son buldu.

YAŞAMA KARŞI CİNAYET

Yurttaşlar tarafından verilen dilekçelerde ise şu ifadeler yer aldı: “Yaşam hakkı, doğa ve ekosistemin korunması öncelikli kamusal görevdir. Bu görevin gereği olarak, av ihalesi adı altında sürdürülen katliamlara artık son verilmelidir.”