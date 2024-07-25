Katliamcı kardeşler: Netanyahu, ABD Kongresi’nde dakikalarca ayakta alkışlandı!

İsrail'in Gazze'de binlerce insanı katlettiği saldırılar sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuşma yaptı. Netanyahu, konuşması boyunca her cümlesinin sonunda ABD Kongresi üyeleri tarafından ayakta uzun uzun alkışlandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de düzenlediği ve binlerce insanı katlettiği saldırılar devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi liderlerinin daveti üzerine Kongre'deki ortak oturuma katıldı.

Netanyahu, Kongre'deki ortak oturumda yaklaşık 1 saat süren konuşma yaptı.

Netanyahu'nun, konuşması boyunca her cümlesinin sonunda ABD Kongresi üyeleri tarafından ayakta uzun uzun alkışlanması dikkat çekti.

YALAN SÖYLEDİ: GAZZE'DE SİVİL ÖLDÜRÜLMEMİŞ!

Netanyahu, binlerce Filistinlinin öldürüldüğü Gazze'nin Refah kentindeki durum için, burada "hiç sivilin öldürülmediğini" iddia etti.

Netanyahu, Gazze’de, sivillerin öldürülmesi ile ilgili açıklamaların "yalan" olduğunu öne sürerek, "Duyduğunuz tüm yalanlara rağmen Gazze, şehir savaşları tarihinde savaşmayan sivillerin savaşanların kayıplarına göre en düşük olduğu yerdir." iddiasında bulundu.

​​​​​​​Geçen hafta Refah'a gittiğini ve İsrail ordusu komutanlarıyla görüştüğünü söyleyen Netanyahu, burada “kaç sivil öldürüldüğü” sorusuna “bir bombanın şarapnel parçasının Hamas'ın silahlı bir personeline çarptığı ve bu nedenle istemeden iki düzine insanı öldürdüğü tek bir olay dışında hiç sivilin öldürülmediği" şeklinde cevabını aldığını öne sürdü.

Netanyahu, Kongre üyelerine İsrail’in Gazze'de sivilleri korumak için çok çaba sarf ettiğini anlatarak, sivil ölümlerden Hamas'ın sorumlu olduğunu iddia etti.

Gazze'ye "40 binden fazla insanı yardım kamyonunun geçişine izin verdiklerini" öne süren Netanyahu, "Gazze'de yeterince yiyecek alamayan Filistinliler varsa, bunun nedeni İsrail'in bunu engellemesi değil, Hamas'ın bunları çalmasıdır." şeklinde iddiada bulundu.

ELON MUSK AYAKTA ALKIŞLADI

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, Netanyahu’nun konuşması sırasında kongrede bulundu. Musk da Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar arasında yer aldı.

NETANYAHU SAVAŞ SUÇLUSU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde yapacağı konuşma sırasında, ABD Kongresi üyesi Rashida Tlaib Netanyahu'yu protesto etti. Tlaib, Netanyahu'nun konuşması sırasında elinde "Savaş Suçlusu (War Criminal)" yazılı döviz kaldırdı.