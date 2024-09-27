Katliamcı Netanyahu efendilerini takmıyor

Dış Haberler

İsrail yönetimi Gazze'deki katliamlarını Lübnan'a taşırken "küresel efendileri"nin zoraki çağrılarını da takmıyor. ABD, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Katar'ın diplomatik çözümlere imkan tanıyacak 21 günlük ateşkes talebi Tel Aviv'den döndü.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin olası bir kara harekatı için hazırlık yapıldığı mesajını vermesinden sonra 12 ülke tarafından kaleme alınan ortak çağrıda, "Ne İsrail ne Lübnan halkının çıkarına olan geniş bölgesel çatışma riskinin kabul edilemez olduğu" belirtilmişti.

ATEŞKES OLMAYACAK

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz dün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, “Kuzeyde ateşkes olmayacak. Zafere ve kuzeydeki kişiler evlerine güvenli şekilde dönene kadar tüm gücümüzle Hizbullah terör örgütüne karşı savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada ise ateşkes önerisinin İsrail'in dahil olmadığı bir Amerikan-Fransız önerisi olduğu belirtilerek, "Başbakan Netanyahu orduya tüm gücüyle savaşmaya devam etmesi talimatı vermiştir. Gazze'deki çatışmalar da savaşın tüm hedeflerine ulaşılana kadar devam edecektir" denildi. ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önceki gece "güvenliği ve sivillerin evlerine dönmesini sağlayacak" bir durulmanın zamanının geldiğini açıklamıştı. Biden, Beyaz Saray'da yaptığı kısa açıklamada, Avrupa'dan olduğu kadar Arap ülkelerinden de destek gelmesinin, savaşın yayılmasına karşı önem arz ettiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de New York'ta acil ateşkes çağrısı yapmıştı. Lübnan Başbakanı Najib Mikati, ülkesinin "açık bir egemenlik ve insan hakları ihlaliyle karşı karşıya olduğunu" kaydetti.

İsrail ordusunun pazartesi gününden bu yana Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik başlattığı son yılların en kapsamlı hava saldırısında 600'ü aşkın kişi hayatını kaybetti. Bunların en az 50'si çocuk. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi'nin verilerine göre Pazartesi gününden bu yana 90 bine yakın kişi evlerini terk etti.