Katliamda 460 gün geride kaldı: Gazze'de can kaybı 45 bin 936'ya yükseldi

İsrail'in 460 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 936'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 460 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

SON 24 SAATTE 51 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "6 katliamda" 51 kişinin yaşamını yitirdiği, 78 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 936'ya, yaralı sayısının da 109 bin 274'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.