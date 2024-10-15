Katliamda ölen 43 madenci anıldı

Emek Servisi

Bartın’ın Amasra ilçesinde 2 yıl önce 14 Ekim'deki maden katliamında yaşamını yitiren 43 madenci, katliamın yıldönümünde anıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait Amasra’daki ocakta 14 Ekim 2022’de meydana gelen patlamada 43 maden işçisi yaşamını yitirmiş, 9 işçi de yaralanmıştı.

Yaşamını yitirenler için maden ocağı önünde anma töreni düzenlendi. Törende, madenci anıtı önüne sarı baret ve karanfiller bırakıldı.

Anma töreninde konuşan ve katliamdan yaralı kurtulan maden işçisi Umut Güneş, “Ekmek için, çoluk çocuk için buradayız” diye konuştu.

Törene, çok sayıda maden işçisinin yanısıra sendika yöneticileri, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır da katıldı.

SOL Parti Zonguldak İl Örgütü de katliamın yıldönümüne ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Amasra başta olmak üzere iş cinayetlerinde yitirdiğimiz tüm emekçi kardeşlerimizi saygıyla anıyoruz” denildi. İş cinayetlerinde öldürülen madencilere dikkat çekilen açıklamada, “Fıtrat değil, kader değil, cinayet! Gerçek sorumlular yargılanmalıdır! Siyasi iktidar, yönetenler ve patronlar asıl sorumlulardır. Onun için iş cinayetlerine kılıf uydurmaya çalışırlar. Fıtratında var, kader planında var, kaçınılmaz. İş kazası diye bir şey yoktur. İş cinayetleri vardır” ifadeleri yer aldı.

SANIKLARA KINAMA VE 1 GÜNLÜK KESİNTİ

Amasra Maden Katliamı’nın üzerinden 2 yıl geçti. Geçen 2 yılda, dava süreci tamamlanamadı. 23 sanığın yargılandığı davada tutuklu sayısı ise 4. Olası kastla öldürmeden yargılanan sanıkların, bin 80 yıla kadar hapsi isteniyor. Gazete Duvar’ın haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açtığı disiplin soruşturmasında, müessese müdürü Cihat Özdemir ile eski müdür yardımcısı Salih Atmaca hakkında kademe durdurma ve maaş kesme cezası verildi. Atmaca emekli olduğu için, Özdemir de en üst kademede olduğu için cezaları uygulanamadı.

Tutuklu yargılanan ve bin 80 yıla kadar hapsi istenen işletme müdürü Selçuk Ekmekçi ile başmühendis Volkan Soylu ise, bu cezayı almayarak göreve devam ederlerse 1-3 yıl arasında kademe atlamayacak. Sanıklardan Şahan Kahraman ve Hakkı Oğuz Karakuş’a 8'de 1 oranında aylıktan kesme cezası uygulandı. 3 sanık, 1 günlük maaş kesintisi cezası alırken 5 sanık ise yalnızca kınama cezası aldı.