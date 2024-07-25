Katliamdan taviz yok!

Erdoğan sokak hayvanlarını katletme yasası ile ilgili “Asla taviz yok” dedi. Avrupa Parlamentosu insanların psikolojisi üzerinde oluşacak olumsuz sonuçlara vurgu yaptı.

Haber Merkezi

Sokak hayvanlarının öldürülmesine yol açacak “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

“ÇIĞIRTKANLAR” ÇIKIŞI

Yasaya tepki yağarken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Sokak hayvanlarını katletme yasa teklifinin geri çekilmesi talebini dile getirenleri “çığırtkanlar” diyerek hedef alan Erdoğan, “Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın” dedi, MHP’ye Meclis tatile girmeden katliam yasasını geçirme çağrısı yaptı.

YANLIŞ YAPIYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Türk milleti köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında durur’’ sözlerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yanıt geldi. Bakan Tunç, “Sebepsiz yere hayvan öldürmek hapis cezasını gerektirir. Burada kanun teklifini okusun arkadaşlar, o teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil. Zaten bu suçtur. Dolayısıyla insan sağlığına zarar veren tehlike arzeden, hem insanlara hem de hayvanlara zarar veren hayvanlarla ilgili bir tedbir alınmasıyla alakalı bir konu bu. Dolayısıyla bunu çarpıtmaya hiç gerek yok. Bu eleştirileri yaparak bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışanlar maalesef yanlış yapıyorlar’’ dedi.

AP’DEN ÇAĞRI

Avrupa Parlamentosu (AP) hayvanların toplu katliamına yol açacak yasanın uygulanması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne uyarıda bulundu.

AP üyesi iki vekil, Anja Hazekamp ve Ines Kostic, mektupta, Hollanda’da sokak hayvanları sorununun çözümünde kullanılan Yakala, Kısırlaştır, Aşıla ve Yerine Bırak yönteminin kanıtlanmış başarı sonuçlarına yer verilirken, yasanın Türkiye’nin itibarı ve insanların psikolojisi üzerinde yaratacağı olumsuz sonuçlara da vurgu yaptı.

Hazekamp ve Kostic, köpek ve kedilerin toplu olarak öldürülmesine karşı olan, Yakala, Kısırlaştır, Aşıla ve Yerine Bırak yönteminin köpek ve kedi nüfusunu kontrol altında tutmada tek etkili yol olduğunu kabul eden Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) gibi saygıdeğer kuruluşların tavsiyeleriyle de uyumlu olacağını, Türkiye’nin bu yönde atacağı olumlu adımlarda destek olmaya niyetli çok sayıda kurum olduğunu yaptıkları çağrıda belirtti.