Katliamı büyütecek

Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail, Gazze’ye bombalar yağdırmayı sürdürdü. İki tarafta toplam kayıp 2 bin 200’ü geçti. Kara operasyonuna hazırlanan İsrail, Gazze’de tüm elektriği kesti. Dr. Adıbelli, İsrail’in ‘tam abluka’ kararının ve yapılan askeri sevkiyatların ‘kara operasyonuna’ işaret ettiğini söyledi. Adıbelli “Biden’ın Tel Aviv’e tam destek açıklaması seçim odaklı” dedi.

Dış Haberler

Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasında, Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan çatışmalarında beşinci gün geride kaldı. İsrail’in savaş uçakları Gazze’yi bombalarken sınıra asker yığan Tel Aviv, kara operasyonuna hazırlanıyor. Lübnan ve Suriye’nin de çatışmalara dahil olmasıyla savaşın daha geniş bölgelere yayılmasından endişe duyuluyor.

SOYKIRIM YAPIYORLAR

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına gece boyunca devam etti. Yoğun bombardımana sahne olan Gazze’nin batısındaki mahallelerde yaşayan halkın, evlerini terk ederek kentin merkezine sığındığı bildirildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında fosfor ve misket bombaları da kullandığına işaret edilerek, "İsrail Gazze'de uluslararası yasaklı silahları kullanarak soykırım suçu işliyor" denildi. Açıklamada, uluslararası toplumun yaşananlara kayıtsız kaldığına dikkat çekilerek acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

Abluka altındaki Gazze’de bombardıman sürerken İsrail’in Gazze sınırı yakınlarındaki Sderot şehrine Filistinli gruplarca birçok roket atıldı.

SAVAŞIN BİLANÇOSU

Gazze: 1.055 ölü, 5.184 yaralı, 260.000 yerinden edilen

İsrail: 1.200 ölü, 2.700 yaralı

SAVAŞ ŞİDDETLENECEK

İsrail’in Gazze sınırına askeri sevkıyatı sürerken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze’deki duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede Hamas’ın “pişman olacağını” ve Gazze’nin “asla eskisi gibi olmayacağını” söyledi. “Tüm kısıtlamaları kaldırdığını” belirten Gallant “Taarruzu havadan başlattık, daha sonra karadan da gireceğiz. Gazze Şeridi sınırını kontrol altına aldık, şimdi tam taarruza geçiyoruz” ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi’ndeki yüzlerce hedefe hava saldırılarının sürdüğünü kaydeden İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise, “Saldırıları artıracağız, savaşın sonraki aşamaları için hazırlanacağız” dedi.

Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus da çatışmaların şiddetleneceği uyarısında bulundu. Ordunun Gazze etrafındaki bariyerleri yeniden inşa ettiğini aktaran Conricus, “Ayrıca Gazze sınırı yakınlarına piyade, zırhlı asker ve topçu birliklerinin yanı sıra 300 bin yedek askeri gönderdi” dedi. Hizbullah’ın Lübnan’dan füzeler attığını ve İsrail’in misilleme yaptığını kaydeden Conricus’un “Önümüzdeki günlerde çatışmalar yoğunlaşacak ve Gazze’den gelen görüntülerle baş etmek daha zor olacak” ifadeleri dikkat çekti.

ABD DESTEKLİ

ABD Başkanı Joe Biden ise İsrail’e desteğini yineledi. Hamas’ın saldırılarında ölenler arasında en az 14 ABD vatandaşının olduğunu belirten Biden, “Hamas’ın Filistinlilerin itibarı ve kendi kaderini tayin hakkını savunmadığını” ileri sürdü.

İsrail’in Demir Kubbe sisteminin ikmali için ek mühimmat ve ekipman dahil askeri yardıma hız verdiklerini kaydeden Biden, ABD’nin caydırıcılığını artırmak için savaş gemilerini Doğu Akdeniz’e yönlendirdiklerini hatırlattı. Biden, İran ve desteklediği gruplara yönelik “Herhangi bir ülkeye, kuruluşa, durumdan faydalanmayı düşünen herkese bir kez daha söyleyeyim: Yapmayın” ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Washington’ın sivillerin Gazze’den güvenli çıkışını sağlamak için İsrail ve Mısır ile görüştüğünü söyledi.

Filistin, İsrail’in Gazze’de ‘savaş suçu’ olan fosfor bombası kullandığını açıkladı. (Fotoğraf: AA)

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NETANYAHU FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli, yaşananları BirGün’e değerlendirdi. İsrail’in ‘tam abluka’ kararının bir kara harekatına işaret ettiğine değinen Adıbelli, savaşta bölgenin ve aktörlerin çoğalacağına dikkat çekti.

“Gazze’deki son elektriği de kestiler” diyen Adıbelli, bunun “kara harekâtının olacağını gösterdiğini” söyledi. Adıbelli şöyle devam etti: “Savaş bölgesel bazda büyüyecektir. İsrail şu ana kadar 350 bin yedek askere çelik yelek ve miğfer sağlayamadığı için kara harekâtına başlayamadı. Neden hazırlıksız İsrail çünkü bu ölçekte bir saldırı beklemiyordu. ABD savaş uçağını yolladıktan sonra mühimmat sağlandı. Ortadoğu eskisi gibi olmayacak. Zaten önülsüzce imzalanan Abraham Anlaşmaları da artık bitti. Suudi Arabistan-İsrail artık normalleşemez. Tüm Arap halkları Gazze’yi destekliyor. Buradaki durum yeni bir Arap Baharı’na da yol açabilir, çünkü Arap halkları hükümetlerinden de destek istiyor. Yeni bir sınır çizimine dahi gidebilir. Çin medyası ise ne İsrail’i destekleyen ne Hamas’ı kınayan bir ülkeler topluluğu oluşturdu. Bu farklı bir bloklaşmayı gösterdi, aynı Ukrayna Savaşı’nda olduğu gibi. Çok kutuplu sistem fiili olarak hayatta.”

Dr. Barış Adıbelli - Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi

BIDEN DA MUHTAÇ

İsrail kamuoyunun Netanyahu’nun arkasında olmasına rağmen öfke ile dolu olduğuna dikkat çeken Adıbelli, “Bu enerjiyi kaybedecekler, kaybetmeden İsrail’in içerisini temizleyip daha sonra operasyonu sınır dışına taşımak isteyecekler” dedi.

“Şu an Netanyahu üzerinde ‘rövanş alması için’ kamuoyu baskısı var” diyen Adıbelli, şöyle devam etti: “İsrail tarihinin en sağcı dindar koalisyon hükümeti var. Koltuğu sallanan Netanyahu siyaseten kendisini temizleme adına saldırıyı fırsat olarak gördü. O yüzden Gazze’yi orantısız biçimde bombalıyor. Ayrıca ABD ile ilişkisi pek iyi olmayan Netanyahu, Biden’ı Yahudi lobisini kullanarak kendi siyasetine angaje etti. Biden da 2024 seçimlerinde Yahudi Diasporası’na çok ihtiyaç duyuyor. İsrail tarafından itibar edilmemiş bir siyasetçi Biden.”

İRAN DAHİL OLABİLİR

Netanyahu’nun İran’a fatura kesme fırsatını değerlendirdiğine dikkat çeken Adıbelli, bölgede meselenin İsrail içinde sınırlı kalmayacağını söyledi. Adıbelli şu ifadeleri kullandı: “Bu saldırının İran destekli olduğunu ifade etti Netenyahu. Lübnan’daki, Suriye’deki İran destekli Hizbullah gibi grupları ortadan kaldırma fırsatı bulduğuna inanıyor. ABD güçlerini de yanına alarak istihbarat, mühimmat destekleri ile operasyon yapmak istiyor. Kılıf olarak da ‘İsrail’in 11 Eylül’ü, terörle mücadele’ diyorlar. Açıkçası Netanyahu tarihe geçmek istiyor. İran’a doğrudan bir saldırı olmayacaktır. Nükleer üretim merkezlerine saldırılar, santrallere vurmalar ve zorlanabilirse rejimin devrilmesi. Ancak bu noktada İran’dan da sert bir cevap gelir. Suriye’deki sahada İran ve İsrail karşı karşıya gelir. İkinci olarak da Lübnan’da İslami Cihat üzerinden çatışmalar çıkar. İran konusunda da rahatsızlık var, İran destekleyenler de İran neden somut bir şey yapmıyor diye eleştiriyor. İran kendisi bir şey yapmasa da Hamas üzerinden dahil olabilir operasyonlara.”

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‘SAVAŞ HÜKÜMETİNDE’ UZLAŞI SAĞLANDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırıları ve buradan roket atışları devam ederken "acil durum hükümeti" kurulması için anlaştı. Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu ve Ulusal Birlik Partisi lideri Gantz, hükümet kurma konusunda uzlaştı. Likud Partisi kaynakları, Netanyahu, eski Genelkurmay Başkanı Gantz ve “Gazze eski haline dönmeyecek” diyen Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın "daraltılmış savaş kabinesinde" yer alacağını söyledi. Gantz’ın partisinden yine eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ile İsrail’in eski Washington Büyükelçisi ve mevcut Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in gözlemci olarak görev yapacağı belirtildi. Güvenlik kabinesinin görevlerinin aynı kalacağı ve Gantz’ın partisinden 5 ismin hükümette devlet bakanlıklarına getirileceği kaydedildi.