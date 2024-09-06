Katliamı durdur, yasayı iptal et

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi (AYM), sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan 'katliam yasasının' bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davada ilk incelemesini yaptı. Mahkeme davanın daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülmesine hükmetti. AYM önünde toplanan hayvanseverler yasanın iptal edilmesini istedi. Yaşam savunucuları "Bu bir katliam yasasıdır, meşru değildir. Katliamdan yasa olmaz. Derhal bu yasanın yürütmesini durdurun" dedi.

Yüksek Mahkeme, CHP'nin 15 Ağustos'taki başvurusu üzerine açılan iptal davasının Genel Kurul gündeminde ilk incelemesini dün yaptı. Başvuruya ilişkin eksiklik tespit etmeyen AYM davanın, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülmesine karar verdi.

YAŞAM NÖBETİ

AYM önünde toplanan grup, yaşam nöbeti başlattı. Burada konuşan Mehmet Işılar, yasadan güç alanların kedilere ve köpeklere yönelik saldırılarına dikkat çekerek şöyle konuştu: ‘‘Bu yasa toplumu birbirine düşürecek bir hale getirdi. Hepimiz yaşama karşı bir saygı duyuyoruz ve yaşam hakkını savunmak için buradayız. Bu yasadan güç alan insanların sokaklarda ne yaptığını, kedileri sopalarla öldürdüğünü, zehirlediğini, yavru köpekleri dirgenlerle öldürdüğünü hepimiz biliyoruz. Bu olayların artmaması için, barınaklardan katliam haberleri almamamız için bu yasanın yürürlüğünün durdurulması lazım.’’

Neylan Solmaz, ‘‘Bu bir katliam yasasıdır, meşru değildir derhal bu yasanın yürütmesini durdurun diyoruz. Yasa geçer geçmez de yurdun dört bir yanından hayvan cinayetlerinin haberlerini alıyoruz. Kaynak olarak bu yasa gösteriliyor. Anayasa Mahkemesi üyelerine de aynı çağrıyı yapıyoruz bu bir katliam yasasıdır, meşru değildir derhal bu yasanın yürütmesini durdurun diyoruz’’ dedi. Oyuncu Güliz Gündüz de yasanın bir an önce geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Gündüz, yasanın konuşulmaya başladığı günden bu yana hayvan katliamlarının arttığını anımsatarak, şöyle devam etti: ‘‘Sürekli öldürülmüş hayvanların haberini alıyoruz. Bu geri çekilmek zorunda, bununla ne bu toplum yaşayabilir ne biz yaşayabiliriz ne de hayvanlar yaşayabilir. Bilimsel ve etik olanı söyledik. Kısırlaştırma ve yerinde yaşatma ile çözülecekti. Bunun partisi yok o yüzden bu yasa derhal geri çekilmeli.’’

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan ise, ‘‘AYM mensuplarına diyoruz ki, ülkemize sürülen bu kara lekeyi, bu katliam yasasını onaylamanız mümkün değil, yasayı iptal edin’’ dedi.

16 MADDENİN İPTALİ İSTENMİŞTİ

CHP, 2 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un ardından yasanın 17 maddesinden 16’sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle AYM’ye başvurmuştu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iptalini istedikleri maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına, devletin temel amaç ve görevlerine, yaşam ve çevre hakkına ve uluslararası anlaşmaların iç hukuka etkisine tümüyle aykırı olarak düzenlendiğini savunmuştu.

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KATLEDİLMİŞ HAYVANLAR BULUNDU

Kent, Doğa, Hayvan Çalışmaları Derneği ise X üzerinden dün yaptığı paylaşımda ‘‘Çanakkale Ayvacık Panayır yerinde ormanlık alanda onlarca sokak köpeğini tüfekle, kurşuna dizerek öldürmüşler. Arkadaşlarımız köpeklerin yanında, toplu mezarları buldular. Veteriner hekimleri bekliyorlar. Bu ülkede hayvanlar nedensiz yere, cezadan muaf biçimde katlediliyor! Yetkilileri derhal göreve çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

5 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ankara'da, komşusunun bahçede beslediği köpeği döverek öldüren Ahmet Haco isimli sanığa 5 ay hapis cezası verildi. Olay, 27 Haziran'da Altındağ ilçesinde meydana gelmişti. Ahmet Haco, alt kat komşusu Hasın Sarılar'ın bahçede beslediği bağlı köpeğe şiddet uygulamış, olayı sesler üzerine fark eden Hasan Sarılar'ın dışarıya çıkması üzerine Ahmet Haco kaçmıştı. Sarılar, yaralanan köpeğini veteriner kliniğine götürmüş, ancak 'Boncuk' isimli köpek, veterinerin müdahalesine rağmen yaşamını yitirmişti.