Katliamı durdurun

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu, yürütmeyi durdurma kararına rağmen av ihalesini ve kızıl geyik avını sürdüren yetkililer ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Platform üyeleri "Bu katliamı durdurun" diyerek yetkililere seslendi.

Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü önünde bugün bir araya gelen yaşam savunucuları, "Kızıl geyiğe dokunma", "Yaban hayat satılık değildir", "Katliamı durdurun" yazılı döviz ve pankartlar açtı.

Platform adına açıklamayı Avukat Mert Yedek yaptı. Avukat Yedek, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlükleri tarafından 22 ilde “av turizmi” adı altında ihaleyle çok sayıda yaban hayvanının satışa çıkarıldığını hatırlatarak, bu kapsamda Eskişehir ve Kütahya’da 16 kızıl geyiğin ve 1 Anadolu yaban koyununun öldürülmek üzere satışa çıkarıldığına dikkat çekti.

YASAYA AYKIRI

Platformun tüm itirazlarına rağmen ihalenin 22 Ağustos 2025’te gerçekleştirildiğini belirten Yedek, “Doğal yaşam alanında yaşamakta olan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türlerin parasal rant düzeni içinde öldürülmesi kamu düzenine ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası’na açıkça aykırıdır” dedi.

Yedek, platform bileşenlerinden Eskişehir Ekoloji Derneği’nin ihalenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Afyonkarahisar İdare Mahkemesi’ne başvurduğunu, mahkemenin 3 Eylül 2025 tarihinde oy birliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdiğini anımsatarak, mahkeme kararına rağmen avcılığın sürdüğüne ilişkin sosyal medya paylaşımlarının kendilerine ulaştığı kaydetti. Avukat Yedek, özetle şunları söyledi:

“Paylaşımlarda Alpu Ağaçhisar’da yapılan bir avdan, öldürülmüş bir kızıl geyiğin önünde kamu görevlilerinin poz verdiği görülmektedir. Bu durum mahkeme kararına açıkça aykırıdır. Mahkeme kararını uygulamakla yükümlü idari yetkililer tarafından neden avlanmaya izin verilmiştir? Ve hatta neden ava katılıp ceset önünde poz verilmiştir? Daha kaç av mahkeme kararına rağmen yapılmıştır? Kamu görevlileri hukuka aykırı yapılan avlanmaya hangi saiklerle iştirak etmişlerdir? Bu konuda yetkili makamları derhal göreve ve halka açıklama yapmaya davet ediyoruz. Mahkeme kararı ile yürütmesi durdurulmuş olan ihalenin, karara aykırı şekilde uygulanmakta olduğu sabittir. İhlal açık bir şekilde belirlidir ve sorumlular hakkında yasal işlemler yapılmalıdır. Doğa ve Yaşam Platformu olarak kurum önünden sesleniyoruz. Bu hukuka aykırı işlemi gerçekleştiren kamu görevlileri adalet önünde hesap verene kadar konunun takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz. Doğal yaşam alanında yaşamakta olan, yaban hayatın gerekliğini sağlayan, kendi yurdunda ve tabiatında kimseye zarar vermeden ve bu ekolojik dengenin unsuru olan ve de nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl geyiklerin parasını verenin silahına hedef yapılması işlemi kamu düzenine zaten aykırıyken, bunu mahkeme kararına rağmen yapmak utançtır. Bu kapsamda yapılan ihale, zengin bir tabakaya zevki için avlanma/öldürme hakkı verilmesi işlemidir. Bu tür ve biçimdeki ihalelerin iptal edilmesi ve “av turizmi” masalıyla örtülmeye çalışılan hayvanlara yönelik saldırıların tamamen durdurulması gerekmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı’na soruyoruz. Geçtiğimiz aylarda 10 orman işçisi arkadaşımızı orman yangınlarına müdahale etmeye çalışırken ihmal sonucu yanarak hayatlarını kaybetmişlerdi. Daha bu ihmallerin sorumluları belirlenmemiş ve cezalandırılmamışken, henüz biten bir soruşturma yokken skandal üstüne skandal yaratan Bakanlık halka bir açıklama yapmalıdır. Mevcut katliam ihalesini mahkeme kararına rağmen gerçekleştirenler katliam düzeninin bir parçasıdır. Kanlı ihalelere karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz."