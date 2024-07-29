Katliamı yasalaştırsanız bile mücadeleden vazgeçmeyiz

Politika Servisi

TBMM Genel Kurulu, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine dün başladı. Teklifin, görüşmelerine akşam saatlerinde başlanırken yaşam savunucuları da Ankara Anıtpark’ta aralıksız eylem gerçekleştirdi.

Birçok siyasi parti, emek meslek örgütü ve sendikaların da destek verdiği eylemde basın açıklaması yapan Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, "Hayvan hakları için mücadele etmek, onların sesi olmak zorundayız. Bu yasa tasarısını reddetmeli ve hayvan haklarını gerçek anlamda koruyacak, onların refahını sağlayacak düzenlemeler için hep birlikte çalışmalıyız. Yeryüzündeki yaşam nöbetimiz hiç bitmeyecek. Bizler ölümün karşısında yaşamı savunmaya devam edeceğiz. Bu mücadele yasa geçse bile sürecek. Biz daha yeni başladık” ifadelerini kullandı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği de 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi hakkında ortak basın açıklaması yayımladı. Açıklamada çözüme ilişkin şu öneriler de yer aldı:

• Büyükşehir Belediyelerinde Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ve diğer belediyelerde Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulmasının zorunlu tutulması

• Nitelikli ve yeterli sayıda personel istihdamı sağlanması

• Belediyelerin en kısa sürede yeterli kapasitede bakımevi kurması

• Denetimsiz ticari satışların yasaklanması

• Sokaktan sahiplenmenin özendirilmesi, yaşlı vb. sokak hayvanlarının hayatları boyunca bakımevlerinde kalması

• Sokağa terkedilen hayvanlara ilişkin hayvan sahiplerine ciddi yaptırımlar uygulanması

• Hayvan refahı fonunun oluşturulması,

• Çözüm için meslek örgütleri ve kitle örgütlerinden destek alınması

• Veteriner hekimlerin çalışma koşullarının ve iş güvencesinin sağlanması

CHP PM Üyesi, Ankara Milletvekili Semra Dinçer ise “Eğer güvenli sokaklar istiyorsanız, bu canları katletmek yerine, sokakları katillerden, tecavüzcülerden, göçmenlerden koruyun. O canların bir çıkarı yok ama sizin sokağa saldığınız ve bizim canımıza, hayatımıza kastedenlerin peşine düşün. Bu masum canların peşine düşmeyin. Onları katletmeyin. Bu katliam yasasına karşı mücadele edeceğiz” dedi. Eyleme destek veren SOL Parti’den yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı: “Katliam Yasasına Hayır demek için Anıtpark’ta biraradayız. Ötanaziyi de toplamayı da kabul etmiyoruz. Bu yasanın tümüyle değişmesi gereklidir. Hayvanları şiddetten koruma ve yaşatma odaklı bir yasa oluşturulmalıdır.” Öte yandan İstanbul Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi üzerinde ‘Sokaktayım yanındayım’ yazılı döviz taşıyan Elif Akyıldız’a polis müdahale etti. Yasayı protesto etmek isteyen Akyıldız, gözaltına alındı.