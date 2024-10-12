Katliamın ardından yayınevleri, Gebze Kitap Fuarı’ndan çekiliyor

Kamuoyunda “katliam yasası” olarak adlandırılan tasarının Meclis’ten geçmesinin ardından ülkenin pek çok yerinden sokakta yaşayan hayvanların katledildiğine ilişkin haberler sürüyor. Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon Merkezi'nin önündeki çöp konteynerlerine iğneyle öldürülmüş halde poşetlere koyulup atılan onlarca kedi ve köpeğin bulunmasının ardından, birçok yayın evi Gebze Kitap Fuarı’nı protesto ederek katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

#GebzedeKatliamVar etiketiyle duyuru yapan yayınevlerinin açıklamaları şöyle:

Ayrıntı Yayınları: Gebze Kitap Fuarı'nda standımızın olmayacağını okurlarımızın bilgisine sunar, konuya duyarlı herkese teşekkür ederiz.

Alfa Kitap: Sevgili okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

Metis Yayınları: Değerli okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

Everest Yayınları: Sevgili okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

Kapı Yayınları: Sevgili okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

Sel Yayıncılık: Gebze Kitap Fuarı'na katılmıyoruz.

Mona Kitap: Sevgili okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

Artemis Yayınları: Sevgili okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.