Katliamın ayak sesleri

14 Nisan'da Şanlıurfa Siverek'te yaşanan okul saldırısından bir gün sonra, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısı Türkiye’de infial yarattı.

Kentteki Ayser Çalık Ortaokulu’nda, okulun sekizinci sınıf öğrencisi İsa A.M. tarafından gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda öğrenci ve bir öğretmen yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından okullardaki güvenlik zafiyetinin yanı sıra akran zorbalığı ve bireysel silahlanma gibi toplumun yakıcı sorunları bir kez daha tartışmaya açıldı.

BirGün’ün ulaştığı, “Ayser Çalık Ortaokulu 2024-2028 Stratejik Planı” da 15 Nisan’da yaşananlara ayna tuttu.

ZAYIF YÖNLER

Okul yönetimince 2024 yılında hazırlanan planda, okulda tek bir güvenlik görevlisi dahi olmadığı belirtildi. Öte yandan planda, GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) durum analizi de paylaşıldı. Eğitim kurumlarında ve çocuklar ile gençler arasında yaşanan şiddet olaylarının asıl nedenlerine ışık tutan analizde, “Öğrenciler için zayıf yönler” olarak nitelendirilen şu bulgular sıralandı:

• Teknolojinin olumsuz etkileri

• Akran zorbalığı

• Ergenlik sürecinde aile içi çatışmalar

TEHDİTLER

Saldırının yaşandığı okulun raporunda, “Tehdit” olarak görülen bulgulara da yer verildi. Destek personel yetersizliği ve “Olumsuz çevre koşullarından kaynaklı rehberlik ihtiyacı” ile “Teknolojinin kişiler üzerindeki olumsuz etkileri” tehditler arasında kaydedildi.

GÜVENDE MİSİNİZ?

Okul yönetimi, okuldaki 100 öğrenciye yönelik gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını da Stratejik Plan’a yazdı. Toplam 100 öğrenciden 75’i, “Okulda kendimi kesinlikle güvenli hissediyorum” derken beş öğrenci bu görüşe hiç katılmadığını, beş öğrenci katılmadığını, beş öğrenci ise kararsız olduğunu belirtti.