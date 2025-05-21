Katliamın dört sanığına ağırlaştırılmış müebbet

Şişli’de arkadaşlarıyla birlikte kaçırmaya çalıştığı Bahar Aksu’yu ateşli silahla katleden Rüstem Elibol(37) ve ona yardım eden 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Bahar Aksu'yu katleden fail Rüstem Elibol ve diğer 3 şüpheli hakkında iddianame tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde sanık Rüstem Elibol hakkında 'Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ve diğer 3 şüpheli hakkında ise 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ayrıca tüm şüpheliler için 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ek olarak 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.