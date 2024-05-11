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Katliamın tanığı doktor Hollanda’ya da alınmadı

Dünya
  • 11.05.2024 06:00
  • Giriş: 11.05.2024 06:00
  • Güncelleme: 11.05.2024 08:50
Katliamın tanığı doktor Hollanda’ya da alınmadı
Dr. Gassan Ebu Sitte

Dış Haberler

Gazze’deki katliamlara yakından tanık olan Glasgow Üniversitesi’nin Filistin asıllı Britanyalı Rektörü Dr. Gassan Ebu Sitte’nin Hollanda’ya girişi yasaklandı. Sitte gelecek hafta Amsterdam Üniversitesi’nde ve kendi kurumlarının düzenlediği bir konferansta konuşma yapacaktı.

The Rights Forum, Almanya'nın Ebu Sitte'ye koyduğu 1 yıllık Schengen bölgesine giriş yasağı nedeniyle cerrahın Almanya ve Fransa’dan sonra Hollanda’ya da girişinin de yasaklandığını aktardı.

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