Katliamın yeni adresi Lübnan

İsrail’in Gazze’de başlattığı savaşın ikinci cephesi haline gelen Lübnan sınırında Hizbullah ile karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. İsrail’in yoğun bombardımana tuttuğu Lübnan’da yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Cihaz patlamaları ve Beyrut bombardımanına yanıt olarak Hizbullah’ın İsrail’i roketlerle vurmasının ardından, İsrail Lübnan’a şimdiye kadarki en büyük hava saldırısını başlattı. Lübnan kasabalarında Hizbullah’ın silah sakladığını iddia eden İsrail ordusu, ülkenin güneyinin yanı sıra doğudaki Bekaa Vadisi ile Suriye sınırındaki hedeflere 800 bombardıman düzenledi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, "İsrail’in bu saldırıları, Lübnan’a yönelik tam anlamıyla bir soykırım savaşıdır. İsrail, saldırılarla Lübnan’ın köy ve beldelerini yok etmeyi, tüm yeşil alanları ortadan kaldırmayı planlıyor." dedi.

YÜZLERCE SİVİL ÖLDÜ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’ın güneyini hedef alan saldırılarında aralarında çocuk, kadın ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu en az 274 kişinin öldüğünü ve bin 24 kişinin yaralandığını açıkladı. Lübnan’da okullar saldırılar nedeniyle iki gün tatil edildi. Öte yandan Lübnan’da okullar saldırılar nedeniyle iki gün tatil edildi.

İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği yoğun hava saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "kuzeydeki güç dengesini değiştireceklerine yönelik söz verdiklerini, şimdi yaptıklarının tam olarak bu olduğunu" ifade etti. Netanyahu, "Biz bir tehdidi beklemiyoruz, onu öngörüyoruz. Her yerde, her sahada, her zaman" ifadelerini kullandı. Lübnan’ın doğusundaki Bekaa Vadisi’ne hava saldırıları düzenleyeceklerini aktaran İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, “Hizbullah’ın bölgeden İsrail’e saldırı hazırlığında olduğunu” iddia etti. Lübnan’a yönelik bir kara saldırısı olasılığına ilişkin bir soruya Hagari, “kuzeyden tahliye edilen İsraillilerin evlerine dönmeleri için ne gerekirse yapacaklarını” kaydetti.

KUZEYE GÖÇ BAŞLADI

İsrail ordusunun hava saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle Lübnan’ın güneyinde özellikle sınır bölgelerine yakın yerleşimlerdeki halk ülkenin kuzeyine doğru kaçmak zorunda kaldı. İsrail’in şiddetli saldırıları sebebiyle 14 havayolu şirketi Lübnan’a düzenlenecek uçuşları askıya aldı.

Reuters’a açıklama yapan Lübnan’ın telekom operatörü Ogero, İsrail’in telefon çağrıları ve mesajlarla tahliye mesajları yayımladığını söyledi. Buna göre toplam 80 binden fazla uyarı yapıldı. Çağrıların Lübnan’da "kaos yaratmaya yönelik psikolojik savaşın" parçası olduğu iddia edildi.