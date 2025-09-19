Katliamlar göçe zorluyor: Gazze'deki yarım milyona yakın Filistinli göç etti!

İsrail ordusunun işgal planı kapsamında kara saldırılarına başladığı Gazze kentindeki yarım milyona yakın Filistinli, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine göç etmek zorunda kaldı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, dünyanın gözü önünde "Büyük Felaketi" (Nekbe) 77 yıl sonra bir kez daha yaşıyor.

İsrail ordusu, geçen ay hava bombardımanlarını yoğunlaştırdığı Gazze kentine 15 Eylül'de kara saldırılarını başlattı.

İsrail yönetimi, insani yardımların kısıtlandığı Gazze kentinde katliamlarını da sürdürüyor. İsrail'in bu saldırılarla hem Gazze kentini yaşanmaz hale getirmeyi amaçladığı, hem de katliamlarla Filistinlileri göçe zorladığı belirtiliyor.

KARA SALDIRILARININ ARDINDAN 4 BİNE YAKIN FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Gazze kentine kara saldırılarını başlattığı 11 Ağustos'tan bu yana 3 bin 542 Filistinliyi öldürdüğünü bildirdi.

Filistinliler, İsrail katliamları ve yardımların kısıtlanması nedeniyle Gazze kentinden güneye göç etmek zorunda kalıyor.

İsrail basınına konuşan bir ordu yetkilisi, Gazze kentindeki 480 bin Filistinlinin güney bölgelere göç ettiğini belirtti.

İşgal planı devreye sokulmadan önce 1 milyon Filistinli Gazze kentine sığınmıştı. Bu da Gazze kentinde hala yarım milyondan fazla Filistinlinin İsrail saldırıları altında yaşam mücadelesi verdiğini ortaya koyuyor.

Gazze kentindeki Filistinlilerin güney bölgelere göçmeleri halinde, kuzeye bir daha dönmeleri zor gözüküyor. İsrail yönetimi, defalarca yayımladığı sözde ve zorla yerinden edilmeyi içeren "tahliye bildirilerinde" Filistinlilerin saldırılar bittikten sonra Gazze'nin kuzeyine dönebileceklerine ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmiyor.