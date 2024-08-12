Katliamlara karşı diz çökmeyeceğiz

Haber Merkezi

Erzincan Kılıçkaya ve çevre köylerinden toplanarak Zini Gediği’nde 1938 yılında katledilen 97 kişi, katledilişinin 86’ncı yılında Kılıçkaya Köyü’nde anıldı.

Zini Gediği İnisiyatifi’nin düzenlediği anma programına, Alevilerin Sesi Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Kılıçkaya, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Cuma Erçe, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) Genel Başkanı Ercan Geçmez, Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) Eş Genel Başkanı Kadriye Doğan, Dersim Belediye Eş Başkanı Cevdet Konak, DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) Genel Başkanı Ali Rıza Bilir, siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Anma, yaşamını yitirenler için tutulan saygı duruşuyla başladı. Alevilerin Sesi Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Kılıçkaya, “Katliamları unutturmak isteyenin zulmü altında hatırlamanın ağır yükü altında katliamları hatırlamak emek istiyor. Biz de buna hafıza emeği diyoruz. Unutturmama borcunu dayanışma ve birlikte iyileşme çabasıyla birleştirmek istiyoruz. Aslında yapmak istediğimiz bu travmatik halden kurtulmak. Zini Gediği’nde katledilen insanların sadece sayıdan ibaret olmadığını, hikâyeleriyle hatırlanmasını istiyoruz. Çünkü o insanların hayalleri, umutları ve geleceğe dair planları vardı, o yüzden o insanların hatırlamak gibi bir sorumluluğumuz var” dedi. Katliamcı zihniyete karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, “Acılarımız ortak ama iktidarlar bize yaşatılan katliamları unutmamızı istiyor. Kaç yıl geçerse geçsin katliamları unutmayacağız” diye konuştu.

ANIT YAPMAK İSTİYORUZ

DEDEF Genel Başkanı Ali Rıza Bilir, ise konuşmasında şunları dile getirdi: “Bize yaşatılan katliamlara karşı şimdiye kadar diz çökmedik bundan sonra da diz çökmeyeceğiz. Biz Dersim Dernekleri Federasyonu olarak hem Türkiye hem de Avrupa’daki Alevi kurumlarıyla bir araya gelerek Dersim katliamıyla ilgili bir anıt yapmak istiyoruz.”