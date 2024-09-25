Katliamları izliyorlar: Uluslararası ikiyüzlülük

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Dünya liderleri Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda “demokrasi” ve “insan hakları”nı ağızlarından düşürmezken İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki katliamları karşısında sessizliğe büründü. 133 ülke devlet ve hükümet başkanının katıldığı New York’taki Genel Kurul’da İsrail’e yönelik kayıtsızlık dikkatleri çekerken Rusya ise Batılıların hedefi oldu.

İsrail ordusu pazartesi günü 1300 hedefe düzenlenen saldırının ardından dün de savaş uçaklarının Hizbullah’a ait olduğu iddia edilen hedefleri bombaladığını açıkladı. Ülkenin güneyindeki hedeflerin yanında, doğudaki Bekaa Vadisi, kuzeyde Suriye sınırındaki bazı bölgeler de vurulurken 500’den fazla kişi hayatını kaybetti. Öldürülenlerin yaklaşık 50’si çocuk, 2000’den fazla kişi de yaralandı. Ülkenin güneyinde binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Pek kişi savaş yorgunu Suriye’ye sığındı.

ÜLKELER GERİ ÇAĞIRIYOR

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, güneydeki okullar, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilenlerin barınması için açıldı. İsrail ve Lübnan arasındaki gerilimin tırmanmasıyla, hükümetler vatandaşlarını bölgeyi terk etmeleri yönünde uyardı. ABD, Almanya, Çin, Avustralya, Kanada, İsviçre ve Kuveyt vatandaşlarını ülkeyi en kısa zamanda terk etmeleri konusunda uyardı.

ABD ASKER GÖNDERİYOR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tırmanan gerilim nedeniyle Ortadoğu’ya ek asker gönderdiğini belirtilirken, konuşlandırılan kuvvetlerin kesin sayısı ya da görevi bildirilmedi.

ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya ve Japonya’dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları BM 79. Genel Kurulu kapsamında bir toplantı yaptı. G7 ülkeleri, Ortadoğu’da artan şiddet eğiliminden derin endişe duyduklarını belirtti. İsrail katliamlarını izleyen G7 ülkeleri Rusya ve İran’ı ise Ukrayna savaşı nedeniyle kınadı. Tahran’ın Rusya’ya balistik füze satmasını, Çin’in Moskova’ya desteğini eleştiren G7 ülkeleri Kiev’e "sarsılmaz desteğini" de teyit etti. Açıklamada Rusya’nın BM Şartı da dahil olmak üzere uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuka dair ihlalleri şiddetle kınadığı belirtildi.

DURUMDAN ENDİŞELİYİZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise İsrail’in Lübnan’a saldırılarıyla Ortadoğu’da gelinen durumun son derece tehlikeli olduğunu ve endişe duyduklarını söyledi. Ortadoğu’da halihazırda "herhangi bir çözüm olasılığından bahsetmenin zor" olduğunu belirten Peskov, çözümün "tek bir ülkenin tekelinde" olduğuna dikkati çekti.

ABD başkan adayı Donald Trump ise Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin "seçimleri Demokratlar’ın kazanmasını istediğini" ileri sürdü. Ukrayna liderini hedef alan Trump, "Bence Zelenski tarihin en büyük pazarlamacısı. Ne zaman ülkeye gelse 60 milyar dolarla geri dönüyor" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Genel Kurul’un açılış konuşmasında, "Gazze’deki durum hiç sona ermeyen bir kabus gibi ve tüm bölgeyi içine çekme tehdidi barındırıyor" uyarısında bulundu. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında "Gazze soykırımının önüne geçmek için neyi bekliyorsunuz? Netanyahu şebekesi aralıksız katliamlara imza atıyor, dünya izliyor" diye konuştu..

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Hizbullah, Batılı ülkelerin, Avrupa ülkelerinin ve ABD’nin en gelişmiş silahlarla desteklediği bir rejime karşı tek başına duramaz" ifadelerini kullandı.