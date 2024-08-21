Katliamların sorumlusu Biden’dan gözyaşlı veda

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Dört yıllık görevi süresince Ukrayna'daki savaşın ve Gazze'deki kanlı saldırıların başlamasında başrolü oynayan Amerikan emperyalizminin dümenindeki Joe Biden, Demokratlar'ın kongresinde gözyaşları içinde partisine veda etti.

Chicago'daki önceki gün başlayan kongrede kızı Ashley Biden'ın konuşması ardından sahneye çıkan Biden, "Joe'yu seviyoruz" pankartlarını taşıyan delegeler tarafından alkışlandı. "Seni seviyorum Amerika" diyerek konuşmasına başlayan Biden, 50 dakika boyunca ekonomik teşvik paketi ve iklim programı da dahil olmak üzere yönetiminin birçok “başarısını” sıraladı. Başkan Yardımcısı Harris'i Demokratların başkan adayı olarak seçmenin "şimdiye kadar verdiği en iyi karar" olduğunu söyledi.

Biden, 21 Temmuz'da başkanlık yarışından çekileceğini açıklamıştı. Biden’ın sağlığının ülkeyi yönetmeye elverişli olmadığını düşünen Demokratların artan baskısı ardından, Biden adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Başkan yardımcısı Harris, kongrede sürpriz bir şekilde sahneye çıkarak, Biden'a, "Tarihi liderliğiniz, milletimize ömür boyu verdiğiniz hizmet ve yapmaya devam edeceğiniz her şey için teşekkür ederiz" dedi.

2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde Trump'a karşı kaybeden Hillary Clinton da kongrede yaptığı konuşmada, “Şimdi ABD tarihinde yeni bir başlık açıyoruz. Kamala, bizi ileriye taşıyacak karaktere, deneyime ve vizyona sahip” dedi. Clinton, Harris'i ABD'nin ilk kadın başkanı olarak, "cam tavanın diğer yanında" görmek istediğini vurguladı. Biden’ın görev süresi boyunca Ukrayna Savaşı çıkmış, İsrail’in Gazze’ye saldırıları başlamış, Çin’i kuşatma hamlesi artmıştı.