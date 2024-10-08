'Kavak Apartmanı' davası yarın: "Bu deprem davasına AKP doğrudan müdahil"

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan, 26 kişinin yaşamını yitirdiği Kavak Apartmanı davasının sekizinci duruşması yarın yapılacak.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede dönemin AKP’li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Mustafa Türkmen, Serdar Çelebi Köse, Fatma Doğan, Mine Seçkin Sever ve Ömer Faruk Özkaplan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etti.

Mahkeme heyeti önceki duruşmada Ökkeş Kavak ve Mustafa Türkmen'in tutukluluk hallerinin devamına, diğer sanıklardan şantiye şefi Serdar Çelebi Köse hakkında yakalama kararı çıkartılmasına hükmederek duruşmayı 9 Ekim 2024 tarihine ertelemişti.

RUHSATSIZ OLARAK İNŞA EDİLDİ

İddianamede, binanın yapımına ruhsatsız olarak 1998 yılında başlandığı ve 2001’de tamamlandığı belirtilirken, yıkılan binanın 26 Aralık 2013’te inşasına yeni başlanmış gibi gösterilerek sahte evrakla yapı ruhsatı düzenlendiği ve binanın yapı izin belgesinin olmadığı kaydedildi. Binanın yapıldığı tarih itibarıyla herhangi bir zemin etüdü, statik proje hesap raporu olmaksızın yapıldığı ve donatı detaylandırmasının yetersiz olduğu belirtilen raporda, kullanılan malzemelerin kalitesinin yetersiz olduğu kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Bu davaya AKP doğrudan müdahil durumda. Sanıkların avukatlığını AKP’nin önemli isimleri yapıyor. Adaletin sağlanması için kamuoyunun desteği bizim için çok önemli. Bizim sesimiz olun, bu davaya sahip çıkın” diye konuştu.