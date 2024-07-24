Kavak Apartmanı davasında ara karar: Önceki AKP’li Belediye Başkanı’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Deprem felaketinde yıkılan ve 22 kişiye mezar olan Antep’in Nurdağı ilçesindeki Kavak Apartmanı’nın yedinci duruşmasında ara karar açıklandı.

Deprem döneminde Nurdağı Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Ökkeş Kavak’ın ile bir sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu’ndan “Kavak Apartmanı için adalet nerede?” başlığıyla yapılan açıklamada ise “26 canımızı kaybettiğimiz binanın davasında 7. duruşma bugün görüldü. İnşasından 15 sene sonra sahte belge ve raporlarla ruhsat alan Kavak Apartmanı için adalet mücadelemiz sürüyor. 7 duruşma sonrasında binanın yerini bile bilmeden sahte evrakları imzaladığını itiraf eden şantiye şefi Serdar Çelebi Köse hala yakalanamıyor! 7 duruşma görülmüşken davada ciddi bir ilerleme katedilemiyor. Deprem dönemi belediye başkanı müteahhit Ökkeş Kavak ve bir sanığın daha tutukluluğun devam etmesini olumlu tek konu olarak görüyoruz. 9 Ekim’de görülecek 8. duruşma öncesi firari sanığın yakalanmasını, adaletin bir an önce yerini bulmasını talep ediyoruz” denildi.