Kavak’ta kar yağışı etkili oldu

Samsun’un Kavak ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçe beyaza büründü.

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi, birçok ilde olduğu gibi Samsun’da da kendini gösterdi. Kavak ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaz örtüyle kaplandı. İlçe sakinleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gözlerini mevsimin ilk karı ile açtı. Kar yağışı nedeniyle beyaz gelinliğini giyen ilçede üst kesimlerde kar kalınlığı 10 santimi geçti. Büyükşehir Belediyesi, karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması adına sıkıntı olabilecek yerlerde çalışma yaptı.