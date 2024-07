Kavala mesajı gündem olmuştu: AKP'li Türkeş'ten partisine 7 soru

Gezi davasından müebbet hapis cezası alan Osman Kavala ile ilgili açıklamaları gündem olan AKP Milletvekili Tuğrul Türkeş, partisinin hukukun tecelli etmesini isteyen siyasetçilerle dolu olduğunu iddia etti, "gölgeden yumruk atmaya çalışanlar" olduğunu söyledi. Türkeş, parti içine yönelik mesajlar verdiği sosyal medya paylaşımında, Kavala dosyası ile ilgili 7 soru sordu.

Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin görüşleri ile gündeme gelen AKP Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi Parkı tutukluları ve Osman Kavala konusunda parti içine mesajlar verdiği bir açıklama yaptı.

Türkeş, "X" sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, partisi içinde konuya ilişkin farklı görüşlerin olmadığını iddia etti. Türkeş, "AK Parti hukukun tecelli etmesini isteyen siyasetçiler ile doludur. Gölgeden yumruk atmaya çalışanlar ise ya kripto kalıntılar veya ücretle çalışanlardır" dedi.

"GEÇMİŞİ GÖLGESLİ TİPLER..."

Paylaşımında, "Geçmişi gölgeli tipler yarın eski fikirlerimize rücu ettik deseler veya daha iyi şartlarda danışmanlık buldum deseler ne söyleyeceksiniz?" ifadelerini kullanan Türkeş, şöyle devam etti: "Bizler ise bir ömür aynı görüşleri savunmuş, davasına her halükarda ve her yerde ve de her şartta sahip çıkan, gün ışığında tartışabilen dava insanlarıyız. İnanmıyorsanız gölgesine sığındığınız kurum ve cemaatlerden açığa çıkın. Neye karşı çıktığınız daha net anlaşılır."

Türkeş, devamla Kavala dosyası ile ilgili 7 soru sordu.