Kavala'nın talebi reddedildi, MHP Selvi'ye Silivri'nin yolunu gösterdi

MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan, bir süredir yazılarında Osman Kavala'nın yeniden yargılanması gerektiğini dile getiren Abdülkadir Selvi'ye Silivri Cezaevi'nin yolunu gösterdi.

Gezi Davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve 2 bin 388 gündür cezaevinde tutulan Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebinin reddedilmesi üzerine MHP, bir süredir bu talebin gerçekleşmesi gerektiğini köşesinde dile getiren yandaş yazar Abdülkadir Selvi'ye Silivri Cezaevi'nin yolunu gösterdi.

MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Osman Kavala’nın yeniden yargılanma talebi reddolunduğuna göre, geriye tek bir çare kalıyor Selvi’yi Silivri’ye göndermek!" dedi.

Abdülkadir Selvi, bir süredir Hürriyet'te yayınlanan yazılarında Osman Kavala'nın cezaevinde tutulmasının AKP'ye bir katkısı olmadığını söylüyor ve 'yeniden yargılanma formulünden' bahsediyordu. MHP lideri Devlet Bahçeli dahil MHP'den pek çok kişi bu çağrısı nedeniye Selvi'ye tepki göstermişti.