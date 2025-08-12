Kavelashvili ile görüşen Erdoğan'dan "Orta Koridor" açıklaması

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile ikili görüşmesinden sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ve Gürcistan’ın “derin tarihi, kültürel ve beşeri bağlarla birbirine bağlı iki stratejik ortak” olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

“ÜLKEMİZ, 17 YILDIR GÜRCİSTAN'IN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞIDIR”

“Bu beşeri ve ekonomik temel üzerine bina ettiğimiz görüşmelerimizde münasebetlerimizi daha da derinleştirme irademizi bir kez daha teyit ettik. Bilhassa, ticaret ve yatırım ilişkilerimizi, halklarımızın refahına katkı sunacak şekilde ilerletmeye devam edeceğiz. Ülkemizin 17 yıldır fasılasız olarak Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı olması, ticari ilişkilerimizin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunun açık ispatıdır. Evvelce belirlediğimiz 3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturduk.

Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ilerliyoruz. Karşılıklı yatırımların teşviki noktasında kararlıyız. Gürcistan'ın sağladığı elverişli ortamın katkısıyla 2 bini aşkın şirketimiz ülkede faaliyet gösteriyor. Doğrudan Türk yatırımları ise 2.5 milyar dolara yaklaşıyor. Türk müteahhitlik firmaları ise üstlendikleri 5.5 milyar dolar değerinde 300 projeye ek olarak, Gürcistan'ın altyapı projelerine yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca kıymetli mevkidaşımla ulaştırma ve lojistik alanlarında yürüttüğümüz ortak projeleri de değerlendirdik.

“SAVUNMA SANAYİ VE ASKERİ ALANDA İŞBİRLİĞİ KONUSU DA GÜNDEMİMİZİN BAŞLICA KONULARI ARASINDAYDI”

Orta Koridor'un bel kemiğini teşkil eden Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, bu hattın tam kapasite çalışmaya başlaması hepimiz için ehemmiyet arz etmektedir. Ciddi potansiyel arz eden savunma sanayi ve askeri alanda işbirliği konusu da gündemimizin başlıca konuları arasındaydı. Görüşmelerimizde bölgemizde ve uluslararası arenada olup bütün bu gelişmelere dahil fikir teatisinde de bulunduk. Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan sarsılmaz desteğimizi bu vesileyle bir kez daha tekrarlamak istiyorum.

“AZERBAYCAN VE GÜRCİSTAN'DA TESİS ETTİĞİMİZ ÜÇLÜ FORMATTAKİ MEKANİZMALARLA BÖLGESEL BARIŞA KATKI SUNUYORUZ”

Özellikle dış politika ve güvenlik alanlarında Azerbaycan ve Gürcistan'da tesis ettiğimiz üçlü formattaki mekanizmalar vasıtasıyla bölgesel barış ve iş birliğine katkı sunuyoruz. Müteakip üçlü Dışişleri Bakanları toplantısını, yakın dönemde ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Meclislerimiz açıldıktan sonra da üçlü parlamento başkanları toplantısını gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanıyla Karadeniz'in güvenliği, Kafkasya'daki barış süreçleri, Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki insanlık felaketini de ele aldık. Türkiye ve Gürcistan olarak bölgemizde ve ötesinde işbirliği, sulh ve kalkınma için omuz omuza hareket etmeye devam edeceğiz. Bugünkü görüşmelerimizde ortaya koyduğumuz bu vizyon yalnızca bugünü değil, bölgemizdeki geleceği de inşa etme kararlılığımızı gösteriyor.

“AHISKA TÜRKLERİNİN ANAVATANLARINA GÜVENLİ DÖNÜŞ SÜRECİNE DAİR BEKLENTİLERİMİZİ İLETTİM”

Bizim için büyük ehemmiyet arz eden Ahıska Türklerinin anavatanlarına güvenli ve onurlu dönüş sürecine dair beklentilerimizi Sayın Kavelashvili'ye ilettim. Bu sürecin sağlıklı bir surette ilerlemesi için Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

Türkiye ve Gürcistan arasındaki stratejik ortaklığın halklarımızın iradesiyle daha da güçleneceğine yürekten inandığımı belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Kavelashvili ve kıymetli heyetine teşekkür ediyor, dost Gürcistan halkına en samimi selamlarımı iletiyorum. 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında milli takımlarımız arasında 4 Eylül'de Tiflis'te oynanacak olan maçın halklarımız arasındaki dostane ilişkileri daha da pekiştirmesini temenni ediyorum.”

KAVELASHVİLİ: “BU ÜST DÜZEYDE TOPLANTI DA İKİ DİNAMİĞİ SÜRDÜRMEK İSTERİZ”

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında üstü düzey toplantıyı gerçekleştirdik. İş birliği konularımızı görüştük ve bölgesel, uluslararası konularda gerçekleşen gelişmelerde, yürütülen alışverişlerimizi yaptık. Bu üst düzeyde toplantı da iki dinamiği sürdürmek isteriz. Sayın Cumhurbaşkanı’nı Gürcistan'a davet ettik. Aynı zamanda bu iş birliğimizi en üst düzeydeki iş birliği konseyimizi yakın zamanda gerçekleştirmek ilettik. Türkiye'nin desteği özellikle de toprak bütünlüğü ve egemenliği açısından Gürcistan için desteği son derece önemlidir. Aynı zamanda Gürcistan'ın Avrupa Birliği üyeliği süreci için de Türkiye'nin desteği son derece önemlidir. Sizin şahsi katkınızdan ve desteğinizden dolayı çok teşekkür ederim.

Ayrıca sizler özellikle barışçıl bir şekilde, Gürcistan'da iki bölgedeki yeniden yerleşimi konusunda, iki işgal altındaki bölgedeki yeniden yerleşimi konusunda da bizim adanmışlığımızı ve tavrımızı ilerlemek istiyorum. Kafkaslar’daki barış süreci ile ilgili olarak ve yaşanan sonuçların çözümüne ulaşabilmek açısından ilettiğimiz görüşlerimizi yeniden ele getirdim ve tekrar Gürcistan'ın bu sürece gayretlerini sürdüreceğini ifade etmek istiyorum. Barış iş birliğini bölgede sürdürmeye yönelik hatlarını devam ettirecek bir şart.

“AZERBAYCAN, TÜRKİYE VE GÜRCİSTAN ARASINDAKİ ÜÇLÜ MEKANİZMA SON DERECE İYİ BİR ÖRNEKTİR”

Bunun yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan konusunda devam eden barış görüşmelerine olan hatlarını sürdürecektir ve bölgenin istikrarı açısından bu bölgesel iş birliği son derece önemlidir. Bu başarı, iş birliği, istikrarın sağlanması, ülkelerimizin kalkınması açısından Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasındaki üçlü mekanizma son derece iyi bir örnektir. Ülkeler arasında nasıl iyi bir iş birliği yapılacağını belirlemek son derece önemlidir.

Aynı zamanda güvenlik konusundaki sınamaları da görüştük. Bu, Rusya'nın Ukrayna'ya olan saldırıları, Karadeniz'deki güvenlik konusunda Türkiye'nin gayretleri ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu konuda göstermiş olduğu rol, diyalog yapılabilmesi açısından çatışan taraflar arasındaki barışın tesis edilmesine yönelik adımlarımız son derece önemli.

“GÜRCİSTAN, ÖZELLİKLE ORTADOĞU'DAKİ İSTİKRARIN DA SAĞLANMASINA KATKI ETMEYE HAZIRDIR”

Gürcistan, özellikle Ortadoğu'daki istikrarın da sağlanmasına katkı etmeye hazırdır. Ayrıca bölgesel güvenlik konularına değindik. Bunun yanı sıra enerji konusundaki iş birliğimizi de görüştük. Türkiye Cumhuriyeti’nin, Gürcistan için bir numaralı ticaret ortağı olduğunu biliyoruz. Bu ticaret ilişkileri ikili manada nasıl daha geliştirilebileceğine yönelik atılabilecek adımları da görüştük. Mevcut ve potansiyel ticaret olanaklarında, özellikle ihracatın nasıl geliştirilebileceği konularını görüştük.”