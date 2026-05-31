Kavga Erdoğan ve halk arasında

Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.

CHP’de 30 Mayıs’da iki farklı adreste bayramlaşma programı düzenlendi.

Partinin seçilmiş lideri Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı önündeki Güvenpark'ta büyük bir kitleyle bir buluşma gerçekleştirirken Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla Genel Başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu ise aynı saatte CHP Genel Merkezi'nde cılız bir kalabalığa seslendi.

CHP Genel Merkezi’ndeki bayramlaşma hazırlıkları, sabahın erken saatleri itibarıyla başladı. Parti binasına, “Şimdi Arınma Zamanı” pankartı asıldı.

Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer aldığı otobüse ise “Türkiye İçin Tertemiz Bir Başlangıç” yazısı yazıldı. Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Ankara’ya getirilen partililerin doldurduğu CHP Genel Merkez’indeki coşkunun düşük kaldığı görüldü.

Bugünün BirGün'ü

TGRT’YE TEŞEKKÜR

Program başlamadan önce, iktidara yakınlığıyla bilinen TGRT habere konuşan Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden CHP Milletvekili Mahir Polat’ın, TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e, “Bu süreçteki emeklerinizden dolayı size ve sizin ekibinize özellikle teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız” demesi dikkat çekti. Özel de kürsüden, “Hepimize itibar suikastı yapanlara teşekkür edenler nasıl CHP'li olabilir?” diye sordu.

GÜVENPARK TIKLIM TIKLIM

CHP lideri Özel’in bayramlaşma adresi olan Güvenpark’taki mitinge CHP il başkanlarının yanı sıra çok sayıda milletvekili ve Parti Meclisi üyesi de katıldı. Kılıçdaroğlu’nun memleketi olan Tunceli'nin İl Başkanı Berkay Gündoğan’ın da Güvenpark’ta olmayı tercih etti. CHP Ankara İl Başkanlığı’nın yer aldığı Güvenpark yurttaşlarla doldu. Buradaki kalabalık, CHP Genel Merkezi’ndeki kitleyi kat be kat geçti.

YAVAŞ’TAN KURULTAY ÇAĞRISI

Mitinglerde kürsüye ilk çıkan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Kılıçdaroğlu’na kurultay çağrısında bulunan Yavaş, özetle şunları söyledi:

“Türkiye'nin ihtiyacı parçalanmış bir muhalefet değil bütünleşik bir muhalefet anlayışıdır. Benim duruşum başından beri demokrasiden yana olmuştur. Çağrımı tekrar ediyorum, CHP en kısa zamanda kurultaya gitmelidir. Parti bu durumdayken televizyonun karşısına geçip kıs kıs gülenleri durduralım.”

GÜVENPARK’TA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yavaş’ın konuşmasının ardından Güvenpark’ta CHP lideri Özgür Özel, Genel Merkez’de ise Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı. Eş zamanlı başlayan konuşmalarda Özel’in konuşmasının sık sık alkış ve sloganlarla kesildiği görülürken Genel Merkez’deki konuşma ise “Beklenilen altında, sönük” olarak nitelendirildi. Özel’in konuşması sırasında elektriklerin kesildiği ve jeneratörlerin devreye girdiği bildirildi. Özel, konuşması sırasındaki elektrik kesintisini, “Beklediğimizi yaptılar, elektriği kestiler. Jeneratör devrede, bizim sesimizi asla kesemeyecekler” ifadeleriyle duyurdu.

CHP Lideri Özel konuşmasında, sert mesajlar verdi. Özel’in konuşmasının satır başlarında şunlar yer aldı:

“Partimiz kurulduğu günden beri, tarih boyunca, Sivas Kongresi’nden bugüne çok zor günler geçirdi. Mallarına el kondu, partinin kapısı kapatıldı, partinin Genel Başkanları hapse atıldı, il başkanları suikasta uğradı ve şehit edildi. Bu partiye her kötülük yapıldı ama hiç kimsenin gücü CHP’ye yetmedi.

Türkiye’de seçimle iktidarı değiştirme umuduna yani Cumhuriyet’in en büyük kazanımı olan sandığa müdahale edilmekte, Türkiye’nin birinci partisi CHP’nin başına seçilen Genel Başkanının yerine kayyum getirilmektedir. Keşke birilerinin söylediği gibi bu mesele, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iç meselesi olsa. Keşke bu mesele, parti içi bir tartışma olsa. Meseleyi doğru görelim, doğru şekilde ortaya koyalım. Bu mesele, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iç meselesi, Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu meselesi değildir. Bu mesele Recep Tayyip Erdoğan’la milletin meselesidir.

MEYDAN KIYAS KABUL ETMEZ

“Değerli arkadaşlar, meydan alabileceğini aldı, doldu, taştı. Yollar taştı, sesimizin gidemeyeceği mesafelere ulaştı. Bugün daha güçlü bir otobüsümüz yok. Bir telsiz mikrofonumuz yok. Bir binamız yok. Paramız yok. Ama başkalarında olmayan bir şey var. Siz varsınız. Bir tarafta size rağmen polisle, AKP’nin kanunsuz emirleriyle polisle ele geçirilen bina var. O binanın önünde AKP’den destek ile TGRT’den kampanya ile taşımayla gelen göstermelik bir cılız kalabalık var Bir tarafta milletin ta kendisi var. O yüzden mukayese kabul etmez, kıyas kabul etmez. Bir tarafta ele geçirilmiş binalar, bir tarafta partisine, ülkesine sahip çıkan milyonlar var.

Milletin iktidarı değiştirme kararı saldırı altındadır. Tüm demokratik sistem saldırı altındadır. İktidarı değiştirmek isteyen tüm siyasi partiler, onların seçmenleri saldırı altındadır. İşte bu yüzden bu meseleyi Cumhuriyet Halk Partisi’nin meselesi görmeyen, o atanma siyasetine direnen ve Cumhuriyet Halk Partisi ile dayanışma gösteren tüm siyasi partiler tarihin en doğru yerinde durmaktadırlar.”

Burada Türkiye’de iktidara yürüyen bir Cumhuriyet Halk Partisi değil; iktidarla yürüyen bir Cumhuriyet Halk Partisi istiyorlar. Size andolsun ki iktidar yürüyüşünden asla vazgeçmeyeceğim, asla. Türkiye’de müesses nizam kendi siyaset kurgusunu bozmak istemiyor. O yüzden değişmeyen aktörleri, siyasetçileri millete dayatıyorlar.

Biz bu müesses nizamın çarkına iki yerde çomak soktuk. Birincisi, ‘Bu düzende Türkiye’de seçimle Genel Başkan değişmez. Atatürk kalksa gelse bu delege düzeniyle Genel Başkanı değiştiremez’ denilen yerde, Atatürk’ün kendini değil, fikrini, mücadelesini, onun azmini sahiplenenler Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultayı kazandılar. İkincisi, ‘AK Parti yenilemez, 13 sefer seçim oldu hep Tayyip Erdoğan kazandı. AK Parti yenilmezdir’ diyenlere karşı, Cumhuriyet Halk Partisi hep birlikte, bütün demokratlarla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi’ni yendik ve müesses nizamın tekerine çomak soktuk.

Türkiye'nin dört bir yanından toplama bir kitleye, parti emekçilerini zorlayarak bahçeye indirmeye rağmen bu meydanın küsüratı bile orada yoktur, bu meydan tarihin ta kendisidir. Buradan açıkça söylüyorum. Diplomasız Erdoğan, mazbatasız Genel Başkan istemektedir. Buna izin vermeyeceğiz.

Biraz önce burada Mansur Başkanımızı dinlediniz. Mansur Başkan bizimle birlikte tarihin doğru yerinde, demokrasi tarihimizi yazıyor, demokrasi tarihimizi. Bundan önce Mansur Başkan’la ilgili zaman zaman sosyal medyada gerçek olmayan kabartmalar yapılıyor. Gerçek olmayan kışkırtmalar yapılıyor. Buradan açıkça ilan ediyorum. Mansur Başkan bugüne kadar ne yaptı, ne adım attı, ne açıklama yaptıysa bilgim dâhilindedir. Bundan sonra da ne yapacaksak birlikte yapacağız.”

HEDEF İKTİDAR

Ya biz duracağız, teslim olacağız, onlar kazanacak, Türkiye kaybedecek. Ya da bir kez daha hep birlikte çekinmeden, korkmadan teslim olmadan biz kazanacağız. Tarihi bir yürüyüşü başlatıyoruz. Var mısınız? Buradan bir adım geri adım atmadan hep birlikte yürümeye var mısınız? Bu iktidar yürüyüşünde teslim olmamaya var mısınız? Ben size iktidar için mücadele vadediyorum, var mısınız? O zaman bu yürüyüşe, bu iktidar yürüyüşüne bu meydandan başlayarak tarihe geçmeye değil, tarih yazmaya hazır mısınız? Birlikte, benimle birlikte Anıtkabir’e yürümeye var mısınız? Hep beraber yürüyecek miyiz? Bu adım Türkiye’nin iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır. Yürüyelim arkadaşlar. Peşimden gelin, Anıtkabir’e yürüyoruz”

ANITKABİR’E YÜRÜYÜŞ

Özel, konuşmasının ardından kalabalık bir kitle ile Anıtkabir'e yürüdü. CHP lideri Özel Anıtkabir yürüyüşünü, “İktidar yürüyüşünün başlangıcı” olarak nitelendirdi.

Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi önünde düzenlediği bayramlaşmada, kitlenin cılızlığı dikkat çekti. Aynı saatlerde Güvenpark’ta bir araya gelen Özgür Özel on binlerle Anıtkabir’e yürüdü.

İKTİDARA TEK BİR LAF ETMEDİ

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ise konuşmasında ‘görevini’ yerine getireceğini açıkça ilan etti. Konuşmasında sık sık FETÖ göndermesi yapan Kılıçdaroğlu, Saray rejimine tek bir laf etmedi.

Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ artıklarını fark edemediğim, belediyedeki haramcıları ayıklamadığım için özür dilerim" sözlerine cevap veren CHP Lideri Özgür Özel ise "Kemal Bey bu sözleri hazır bir metinden kullanıyor. Bunlar TGRT'nin geçmişte Kemal Bey'e attığı iftiralardı. Kemal Bey'i 'FETÖ artıklarıyla' çalışmakla suçlarlardı, bazı danışmanlarını söyleyerek. Şimdi metin değişmemiş, ama Kemal Bey dönüp TGRT'nin, A Haber'in iftiralarını şimdi kendisi sahipleniyor. Arkadaşlarımıza bir yıldır ağza alınmayacak hakaretlerle, iftiralarla 'hırsız' diyor TGRT" dedi.