Kavgada silahlı saldırıya uğrayarak hastanelik oldu

Samsun’da kavga sırasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi vurularak yaralandı.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca K.T. (34), kardeşinin kızının rahatsız edilmesi iddiasıyla yanına gidip uyardığı H.A. ile tartıştı. K.T., H.A.’ya yumruk attı. Bu sırada olay yerinde bulunan Ş.G. tabancayla ateş açarak K.T.’yi sol bacağından vurdu. Kurşunun bacağından girip çıktığı K.T., ambulansa Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. K.T., yeğeninin rahatsız edilmesiyle ilgili tartıştığı H.A.’ya yumruk attığını ve bu sırada olay yerinde bulunan bir kişinin kendisine tabancayla 3 el ateş açtığını söyledi.

Olay yerinden kaçan silahlı saldırgan S.G. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.