Kavganın şairi kütüphanesinde yaşayacak

“Kavganın ve direncin şairi” olarak bilinen şair Adnan Yücel’in kütüphanesi, merkezi Dersim’de bulunan Sanat, Edebiyat, Tarih ve Kültür Araştırmaları Vakfı’na (SETKAV) bağışlandı. Kütüphane, SETKAV Başkanı araştırmacı yazar Mesut Özcan tarafından Adana’daki evinden teslim alındı.

SETKAV Başkanı araştırmacı yazar Mesut Özcan, Sosyalist şair Adnan Yücel’in, 1972’de liseyi bir dönem Dersim’de okuduğunu, bir yıl Dersim’de yaşadığını söyleyerek, “Yıllar sonra Adnan Yücel’i Dersim’le, Dersim’i Adnan Yücel ile buluşturduk. Anısı bizimle yaşayacak” dedi.

24 Temmuz 2002’de çok genç yaşta hayata veda eden Adnan Yücel, 1987’de Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevlisi oldu ve 2002 yılında emekli oluncaya kadar bu görevini sürdürdü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 4 Eylül 2022’de partisinin Sivas’taki mitinginde, "Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara farkla cumhurbaşkanı seçilmesidir" dedikten sonra, sosyalist görüşleriyle bilinen toplumcu şair Adnan Yücel’in “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek” adlı şiirinin bir bölümünü, “Pir Sultan Abdal’ın dediği gibi” diyerek, “Bin kez budadılar körpe dallarımızı/ bin kez kırdılar. / Yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz” ifadeleriyle okumuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından, “Bahçeli’nin Pir Sultan’a ait dediği şiir, faşizme direnişi şairi Adnan Yücel’in” diyerek şu bilgiyi paylaşmıştı:

“Bahçeli’nin Pir Sultan’ın sandığı şiir, faşizme direnişin şairi Adnan Yücel’in. Devamı ise: Saraylar saltanatlar çöker, kan susar bir gün. Zulüm biter. Bu günlerden geriye, bir yarına gidenler kalır bir de yarınlar için direnenler… Tweet bu kadar. Şiir daha uzun ve güzel.”