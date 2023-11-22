Kavgayı ayırmak için gelen aile üyeleri birbirine girdi: 1 yaralı

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir çift arasında çıkan kavgayı ayırmak için eve gelen iki aile birbirine girdi. Sokağa taşan taşlı sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Küçük Kayaş Mahallesi’nde S.U. isimli şahıs ile dini nikahlı eşi S.A. arasında kavga çıktı. Çiftin ailesi, kavgayı ayırmak için geldikleri evde birbirlerine girdi. Sokağa taşan kavgada aile üyeleri G.A., R.A. ile S.U., E.U., S.U., E.U., F.S.U. ve Y.S. taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Olay sırasında E.U. isimli şahıs araçla olay yerinden ayrılmak isterken H.D. isimli şahsa ardından da bir araca çarptı.

Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşanan kavga Polis ekiplerinin müdahalesi ile sonlandırıldı.

Yaralı H.D. isimli şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan şüpheliler G.A., R.A. ile S.U., E.U., S.U., E.U., F.S.U. ve Y.S. polis merkezine götürüldü.