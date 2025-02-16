Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kavgayı ayırmaya çalışan bir genç, karnından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişinin kavga ettiğini gören Batuhan K. (18), kavgayı ayırmak istedi. O sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kavgayı ayıran Batuhan K.’yi karnından bıçakladı. Kanlar içerisinde kalan Batuhan K., kendi imkanlarıyla sağlık merkezine gitti. İlk tedavisi burada yapılan genç, ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.