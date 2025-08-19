Kavilleşme ne demek? Anlamı, kullanımı ve örnekler

Türkçede sık kullanılan ama pek çok kişinin tam olarak ne anlama geldiğini bilmediği kelimelerden biri **“kavilleşme”**dir. Kavilleşme, sözlük anlamı itibarıyla bir konuda karşılıklı söz verme, anlaşma veya sözleşme yapma durumunu ifade eder. Yani iki ya da daha fazla kişinin, bir işi birlikte yapma konusunda sözlü ya da yazılı olarak mutabakata varmasıdır.

Bu sözcük, köken olarak Arapça “kavl” (söz) kelimesinden türemiştir. Türkçede “sözleşme, vaatleşme, anlaşma” gibi anlamlarda kullanılır.

KAVİLLEŞMENİN GÜNLÜK HAYATTA KULLANIMI

Kavilleşme kelimesi, daha çok edebi metinlerde, hukuki belgelerde veya eski dönem yazılarında karşımıza çıkar. Günlük yaşamda halk arasında sık sık “sözleşmek” veya “sözleşme yapmak” ifadeleri tercih edilse de, kavilleşme bu anlamı daha eski ve resmi bir üslupla karşılar.

Örneğin:

“Dün akşam yarın buluşmak için kavilleştik.”

“İki taraf da şartlar üzerinde kavilleşme yoluna gitti.”

Bu örneklerden görüldüğü üzere, kavilleşme hem basit bir buluşma sözünden hem de ciddi bir anlaşmadan bahsederken kullanılabilir.

KAVİLLEŞMENİN EŞ VE YAKIN ANLAMLILARI

Sözleşme

Mutabakat

Anlaşma

Vaatleşme

Uyuşma

Bu kelimeler, bağlama göre kavilleşmenin yerine kullanılabilir. Ancak “kavilleşme” kelimesi daha eski ve edebi bir hava taşır.

KAVİLLEŞME KELİMESİ HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?

Genellikle tarafların bir konuda anlaştığını, karşılıklı söz verdiğini belirtmek için kullanılır.

KAVİLLEŞME MODERN TÜRKÇEDE HALA KULLANILIYOR MU?

Evet, ancak daha çok yazılı ve edebi dilde karşımıza çıkar. Günlük konuşmalarda “sözleşmek” daha yaygındır.

KAVİLLEŞME İLE SÖZLEŞME ARASINDA FARK VAR MI?

Kavilleşme, daha çok karşılıklı söz verme anlamına gelir. Sözleşme ise hukuki bağlayıcılığı da olan resmi bir belgeyi ifade edebilir.

KAVİLLEŞME KELİMESİ ARAPÇADAN MI GELİYOR?

Evet, Arapça “kavl” (söz) kökünden türetilmiştir.

Kavilleşme, Türkçede “karşılıklı söz verme, anlaşma ve vaatleşme” anlamına gelen, kökeni Arapçaya dayanan bir kelimedir. Günümüzde daha çok edebi veya resmi üslupta kullanılan bu sözcük, günlük konuşmalarda yerini “sözleşmek” ifadesine bıraksa da, kültürel ve dilsel bir zenginlik taşır.