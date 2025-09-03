Kavşağa çıkan otomobili adeta biçti, sürücü araçtan fırladı: 3 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde iki otomobil kavşakta çarpışması sonucu sürücü araçtan fırladı 3 kişi yaralandı. Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde araç sürücüsünün çarpmanın şiddetiyle araçtan düştüğü ,parçalarının etrafa saçıldığı, bir araçtan ise ayakkabının metrelerce uzaklığa savrulduğu görüldü.

Kaza dün Orta Mahalle, Belek turizm yolu üzeri, otogar kavşağında meydana geldi. Batuhan P. S.’nin kullandığı 16 AGA 80 plakalı otomobil ile Sadık K.’nin kullandığı 43 AGZ 675 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yaralanan sürücüler ile E.M isimli bir yolcu yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.