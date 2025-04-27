Kavşakta bekleyen aracı sollarken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Nevşehir’de kavşakta duran aracı sollayarak aniden ana yola çıkan araç, otomobille kafa kafaya çarpıştı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kapadokya Havalimanı-Aksaray karayolu Çiftlik köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta duran aracı sollayarak aniden ana yola çıkan Fatih Ö. idaresindeki 50 ABY 633 plakalı otomobil, Mahmut A.’nın kullandığı 68 AN 018 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü Mahmut A., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Mahmut A., hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kazada diğer otomobilin sürücüsü Fatih Ö. ve araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Mahmut A.’nın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, yaralılar da Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.