Kavşakta çarpışan araçlar refüje çıktı: 2 yaralı

Düzce’de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, araçlar refüje çıkarak durabildi.

Kaza, D-100 Karayolu Altınpınar kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kaynaşlı’dan

Düzce istikametine seyir halinde olan Y.K. idaresinde ki otomobil, Altınpınar köyünde kavşağa girmek isteyen M.K. idaresindeki ciple çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta refüje çıkarak durabildi.

Kazada araçlarda bulunan Y.P. (45) ile R.P.(53) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza sebebi ile yol kısmen kontrollü verildi.

Araçların kaldırılmasının ardından yol normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.