Kavşakta çarpışan otomobillerde 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kavşakta çarpışan otomobillerde 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Ertuğrul Gazi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.V., idaresindeki 07 EGC 86 plakalı otomobil kavşakta M.A. yönetimindeki 03 ADK 005 plakalı araçlar çarpıştı. Kazada sürücülerden M.A. ve yanında bulunan Y.A., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları il Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.