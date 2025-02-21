Kavşakta çarpışan otomobillerde 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Ayazini Köyü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.A., idaresindeki 26 ZF 692 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü S.D.’nin kullandığı 26 ZB 166 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden V.A. ile M.C., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.