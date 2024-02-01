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Kavşakta çarpıştılar: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 01.02.2024 14:35
  • Giriş: 01.02.2024 14:35
  • Güncelleme: 01.02.2024 14:35
Kaynak: İHA
Kavşakta çarpıştılar: 2 yaralı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde’de meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 34 HHJ 989 plakalı otomobil ile M.T. yönetimindeki 59 AHZ 325 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. 

Kazada otomobillerin sürücüleri yaralanırken, olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kazada hafif yaralanan M.A. ve M.T. ilçedeki çeşitli hastanelerde tedaviye alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

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