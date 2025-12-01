Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)- BOLU’da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolunun Hayrettin Tokadi Türbesi Kavşağı’nda meydana geldi. Gülnur D. S. yönetimindeki 46 AIE 759 plakalı otomobil kavşakta dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Ahmet Y. yönetimindeki 14 KP 419 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobildeki hamile olan Merve Y., Ahmet Y., Nuriye T. ve diğer otomobilin sürücüsü Gülnur D. S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI