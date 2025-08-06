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Kavşakta kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 06.08.2025 16:38
  • Giriş: 06.08.2025 16:38
  • Güncelleme: 06.08.2025 16:38
Kaynak: İHA
Kavşakta kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan kaza, Kapaklı ilçesi Yıldızkent Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. idaresindeki 59 ANC 667 plakalı otomobil ile Y.Y. kontrolündeki 59 AIA 369 plakalı motosiklet ile kavşakta çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kavşağa gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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